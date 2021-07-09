Место Юлии Мендель, которая уволилась из Офиса президента, занял телеведущий Сергей Никифоров. Слухи о его назначении ходили с конца июня.

Это выходец с телеканала "Украина 24", который принадлежит Ринату Ахметову.

"Страна" собрала информацию о спикере президента.

Работал в Кривом Роге. Чем известен Сергей Никифоров

35-летний Сергей Никифоров - журналист и телеведущий. Окончил факультет журналистики КНУ им. Шевченко. Судя по всему родом он из Кривого Рога, куда вернулся после учебы в Киеве.

В Кривом Роге Никифоров работал в 2006-2007 годах на муниципальном телеканале "Рудана". До этого трудился на "Первом национальном".

С 2011 года Сергей работал на европейском телеканале "Euronews" и в это время жил во французском Лионе. Также ездил в Париж.

Как писали тогда отраслевые СМИ, Никифорова и других украинских журналистов отобрала для этой работы Национальная телерадиокомпания, где Сергей ранее работал корреспондентом.

На телеканале "Украина 24" Никифоров с 2019 года. Был журналистом, делал репортажи с чрезвычайных происшествий вроде пожара на птицефабрике или прорыва теплотрассы. Но постепенно стал освещать поездки первых лиц.

Затем стал ведущим выпусков новостей, а после информационной программы "Утро чемпионов".

Сергей Никифоров. Фото: Украина 24

Сергей Никифоров рассказывал, что на телевидение попал из любопытства, хотел узнать, как устроен мир TV.

"Благодаря работе побывал в самых интересных уголках мира. Жил и работал в другой стране", - вспоминал телеведущий работу на "Euronews". Из Франции он привез уверенность в том, что теперь знает, "как может быть по-другому, что нужно изменить в Украине".

На телеканале "Украина 24" он освоил новую нишу - переквалифицировался из журналиста в телеведущего. По его словам, главное в его работе - давать проверенную информацию и не гнаться за сенсациями.

"Стоит помнить - не надо вестись на каждый громкий заголовок или на каждую ссылку с социальных сетей. Лучше выбрать несколько источников информации, которые завоевывали доверие к себе годами. Которые не навешивают ярлыки, не дают оценочных суждений", - объясняет принципы своей работы телеведущий.

Любит мотоциклы

Сергей Никифоров женат и воспитывает двух детей.

Фото: Instagram

Он увлекается мотоциклами и публикует в Инстаграме свои фото на байке.

В день вышиванки Сергей сфотографировался в украинской народной рубашке, которую сшила ему бабушка.

В сюжетах критиковал Путина и Бацьку

Передачи, в которых появлялся Никифоров, позволяют составить впечатление о его позиции.

Так, в прошлогоднем выпуске ток-шоу "Украина завтра" он дает критическую оценку голосованию за поправки в российскую конституцию - которые позволяют Владимиру Путину избраться на новый президентский срок.

"Здобулы россияне президента Путина до 2036 года как минимум", - с иронией в голосе заявил Никифоров. Он считает, что голосовали в России не за правки в основной закон, а за "сохранение действующего режима Владимира Путина".

21 из 22х поправок Сергей назвал "декорацией". И раскритиковал весь процесс голосования, представив его сфальсифицированным.

А в конце сюжета он сравнил срок правления Путина со Сталиным и пожелал президенту России поскорее уйти из политики.

"Теперь, когда в 2036 году закончится первый президентский срок Путина, ему будет уже 84 года, а управлять Россией он будет уже 36 лет. Если это произойдет, то по сроку пребывания у власти Путин побьет рекорд Иосифа Сталина, который был главой СССР почти 31 год. Но, надеемся, не произойдет", - заключил Никифоров.

С Зеленским Никифорова связывает давний профессиональный интерес. В 2019 году Никифоров вел репортаж из штаба Зе, когда тот выиграл во втором туре президентских выборов.

Позже Сергей часто ездил за Зеленским в его поездки по Украине, судя по сюжетам на ТРК "Украина".

В частности, он был в Житомире, где Зе встречался с Александром Лукашенко. Никифоров освещал эту поездку в позитивных тонах, рассказывая, что белорусские и украинские бизнесмены заключили множество контрактов.

Позже тем же летом он вел новостные программы, где предполагал, что Светлана Тихановская победила на выборах президента Беларуси, а деятельность Бацьки освещал уже без позитива.

"Песков на минималках"

В целом Сергей не замечен как блогер или раскрученный лидер мнений. Видимо, этот фактор тоже стал одним из плюсов для кандидатуры Никифорова. После Мендель Офису президента потребовался более спокойный спикер.

К слову, о том же ранее "Стране" заявлял один из участников конкурса на пресс-секретаря, который не прошел отбор.

"По собеседованию я сделал вывод, что им нужен пресс-секретарь, который будет четко артикулировать позицию президента, без своего мнения, выпячивания личности, амбиций участвовать в ток-шоу, раздавать персональные интервью. Такой себе 100-процентный голос Зеленского. Им нужен человек, который наладит регулярную бесконфликтную коммуникацию с журналистами любых изданий. То есть это должен быть анти-Мендель. Или даже точнее - Песков "на минималках" (Дмитрий Песков - пресс-секретарь президента России, который постоянно проводит брифинги для журналистов, комментируя позицию Кремля по тем или иным вопросам - Ред.)", - сообщил "Стране" претендент.