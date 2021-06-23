ООО "1+1 Интернет" пока не планирует обжаловать решение Окружного админсуда Киева, который отменил решение тендерного комитета Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) о признании компании управляющим "Украинского медиахолдинга" (УМХ)

Об этом в среду, 23 июня, передает "Детектор медиа".

В медиагруппе, которая принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, считают некорректным говорить о "потере контроля над УМХ", поскольку медиаактивы бизнесмена беглого Сергея Курченко так и не передали в управление ООО "1+1 Интернет". А в "1+1 медиа" говорят о необходимости оценки активов УМХ, однако "критерии оценки четко не определены". Замглавы АРМА Владимир Павленко тоже сказал, что договор с "1+1 Интернет" до сих пор не заключен из-за отсутствия оценки и согласия Антимонопольного комитета.

В то же время в медиагруппе сказали, что не понимают, о какой задолженности в 33 миллиона гривен идет речь.

"1+1 Интернет" является прибыльной организацией. Кроме этого, не стоит отождествлять понятия "юридическое лицо" (в данном случае - ООО "1+1 Интернет") и "бизнес-проект". Скорее всего, такая" задолженность "появилась из-за некомпетентности тех или иных людей, которые принимали решение, в понимании финансовой отчетности", - заявила "1+1 медиа".

На вопрос, каким образом компания планировала приносить пять миллионов дохода в госбюджет в месяц, медиагруппа привела пример сайта ТСН.ua

Напомним, в 2018 году суд со второй попытки передал арестованные еще в 2017 году активы медиахолдинга UMH в управление АРМА.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, как Зеленский, Коломойский и Ахметов воюют за "Украинский Медиа Холдинг".