Украина после выявления первых двух случаев заражения "индийским" штаммом коронавируса может полностью остановить сообщение с некоторыми странами.

Такой вариант не исключил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью "ТСН".

Как пишет Телеграм-канал "Политика Страны", под некоторыми странами, очевидно понимается Россия в первую очередь.

"Сейчас единственный путь попасть с неподконтрольных территорий в Украину или обратно - через Россию. Закрытие границы с РФ фактически сделает невозможным эти поездки. Либо придётся использовать перелеты через другие страны, с которыми есть сообщения у Украины и России. Но это будет очень дорого", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Данилов подтвердил, что у двоих человек - женщины и ее ребенка, которые недавно вернулись из России, выявили "индийский" штамм коронавируса "Дельта". По его словам, сейчас они госпитализированы, их состояние стабильное.



Ранее мы писали, что в этом месяце вспышка "Дельты" была выявлена в России, в частности в Москве и Санкт-Петербурге. В связи с этим там ввели принудительную вакцинацию от коронавируса, ограничили массовые мероприятия и запретили пускать в заведения общепита людей, которые еще не переболели Covid-19 или не сделали прививки.

"Страна" подробно анализировала, какой будет вспышка "индийского" штамма коронавируса в Украине и какие меры могут предпринять власти.