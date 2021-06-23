"Индийский" штамм коронавируса "Дельта" впервые выявлен в Украине у двоих человек - женщины и ее ребенка, которые недавно вернулись из России.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в комментарии ТСН.

По его словам, два случая зафиксированы у матери 66 лет и ребенка - 16 лет, которые недавно вернулись из России. Сейчас они госпитализированы, их состояние стабильное.

"У нас есть четыре лаборатории, которые могут проявлять новый штамм, 2 частных и 2 государственных, у нас нет именно тестов, которые обнаруживают индийский штамм, мы обратились к ВОЗ", - отметил Данилов.

В то же время секретарь СНБО не исключил, что Украина может полностью остановить сообщение с некоторыми странами из-за "индийского" штамма.

Эту информацию прокомментировал телеграм-канал "Политика Страны".

"Данилов допустил, что может быть полностью остановлено сообщение с некоторыми странами из-за "индийского" штамма. Под некоторыми странами, очевидно понимается Россия в первую очередь. Отметим, что сейчас единственный путь попасть с неподконтрольных территорий в Украину или обратно - через Россию. Закрытие границы с РФ фактически сделает невозможным эти поездки. Либо придётся использовать перелеты через другие страны, с которыми есть сообщения у Украины и России. Но это будет очень дорого", - говорится в публикации.

Напомним, ранее в этом месяце вспышка "Дельты" была выявлена в России, в частности в Москве и Санкт-Петербурге. Власти российской столицы, где число новых случаев Covid-19 увеличилось на 70%, а тяжелых больных - на 30%, ввели принудительную вакцинацию от коронавируса, ограничили массовые мероприятия и запретили пускать в заведения общепита людей, которые еще не переболели Covid-19 или не сделали прививки.

В связи с распространением агрессивного штамма коронавируса украинский МИД рекомендовал гражданам воздержаться от поездки в те страны, где сейчас наблюдается вспышка инфекции: Португалию, Индию, Великобританию и Россию.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, какой будет вспышка "индийского" штамма коронавируса в Украине и какие меры могут предпринять власти.