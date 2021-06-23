Источник "Страны" в Офисе президента сообщает, что из двух кандидатов на должность пресс-секретаря президента победил телеведущий телеканала "Украина 24" Сергей Никифоров.

В ближайшее время в Офисе президента об этом объявят официально.

Напомним, об отставке Юлии Мендель, которая с лета 2019 года была пресс-секретарем Зеленского, стало известно в конце апреля. Среди причин такого решения в Офисе президента назвали большое количество хейта и напряженный график работы.

При этом Мендель не уходит из Офиса президента - она займет должность советника президента по вопросам коммуникации с иностранными СМИ.

Также "Страна" сообщала, что по итогам личных собеседований у руководства Офиса президента осталось две кандидатуры на пост пресс-секретаря Владимира Зеленского: специалист по коммуникациям в компании PlusOne Александр Бондаренко и Сергей Никофоров.

Как рассказал нам телеведущий "Украина 24" инициатива участвовать в конкурсе на должность пресс-секретаря исходила не от него, а предложение поступило из Офиса президента, но от кого именно он не уточнил.