Минобороны России призвало британскую сторону расследовать действия экипажа корабля Defender, который попал сегодня в военно-морской инцидент у берегов аннексированного Крыма. Об этом сообщает ТАСС.

"Опасные действия эсминца ВМС Великобритании расценены Минобороны России как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Российское военное ведомство призвало британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа эсминца "Дефендер" для недопущения подобных инцидентов в будущем", - говорится в сообщении.

Минобороны России изложило свою позицию относительно инцидента британскому военному атташе .

"Британской стороне указано, что действующий в северо-западной части Черного моря эсминец Великобритании Defender сегодня нарушил государственную границу РФ и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент, углубившись на 3 км", - добавили в Минобороны России.

Напомним, сегодня Минобороны РФ заявило, что российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца Defender в Черном море в районе мыса Фиолент.

После этого военного атташе Великобритании в Москве вызвали в Минобороны РФ из-за инцидента с британским эсминцем в Черном море.

В свою очередь МИД Украины после инцидента заявил о необходимости качественно нового взаимодействие НАТО с Украиной в Черноморском регионе.

Позже в британском Минобороны опровергли информацию о предупредительных выстрелах в сторону эсминца Defender со стороны ВМС РФ.