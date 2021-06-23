В Министерство иностранных дел Российской Федерации из-за инцидента с британским эсминцем, вызовут после Великобритании Дебору Броннерт.

Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС в среду, 23 июня.

По ее словам, Кремль расценивает действия британского эсминца в черноморских водах около Крыма как грубую провокацию.

Напомним, британский эсминец HMS Defender зашел в порт Одессы несколько дней назад. 23 июня Минобороны РФ заявило, что российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца "Дефендер" в Черном море в районе мыса Фиолент.

Сразу после этого британский военный атташе был вызван в Минобороны РФ.

Однако в британском Минобороны заявили, что в сторону эсминца Великобритании Defender у берегов оккупированного Крыма не совершалось предупредительных выстрелов со стороны РФ.

В России действия эсминца расценили как провокацию Россию и создание основы для международного скандала.

Между тем в Минобороны Украины ситуацию с эсминцем назвали "вооруженным инцидентом". Кроме того в ведомстве считают, что "вооруженный инцидент в украинских территориальных водах является серьезным нарушением международного права".