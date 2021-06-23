В среду днем, 23 июня, температура воздуха в Москве достигла +37,4 градусов в тени, побив очередной рекорд.

Об этом сообщил "Московский комсомолец" со ссылкой на Гидрометцентр.

По словам метеорологов, температура в столице России достигла абсолютного июньского максимума за всю историю метеонаблюдений.

Как сообщается, ранее в центре "Фобос" предупредили, что до конца этой недели в Москве почти каждый день будут фиксироваться температурные рекорды, воздух станет раскаляться до плюс 35 - 36 градусов. Это максимальные значения за последние 120 лет.

Из-за аномальной погоды в Москве действует "оранжевый" уровень погодной опасности (выше только красный, когда погода "очень опасна"). В такую погоду на улицы нельзя выходить без солнечных очков и головных уборов.

По данным синоптиков, только в субботу, 26 июня, над Подмосковьем и соседними регионами образуется фронтальный раздел. Он принесет слабые дожди и падение температуры до плюс 33 - 34 градусов. Более комфортных температур метеорологи не советуют ждать раньше следующей недели.

Напомним, ранее мы писали, что в среду Украину атакуют жара и дожди с грозами на западе и юге.

Также синоптики назвали даты, когда аномальная жара в Украине сменится ливнями и грозами. Только к субботе, 26 июня, грозы накроют большинство областей. Жарко будет только на востоке и в Сумской области. На западе резко похолодает до 24-27 градусов, а в Киеве – только до 31-33 градусов.