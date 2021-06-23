Информация о том, что жительница ЮАР Госиаме Ситхоле якобы родила десять детей за один раз, оказалась ошибкой журналиста. При этом сама женщина утверждает, что новость о ней является правдой.

Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

8 июня в газете Pretoria News появилась новость о том, что Ситхоле родила за один раз семерых мальчиков и троих девочек. В свою очередь отец детей заявил, что не видел ни женщину, ни детей после родов. Врачи и представители социальных служб не смогли подтвердить факт рождения десятерых детей. Однако сама женщина утверждает, что ее история правдива. После обвинений ее партнера во лжи и сокрытии детей роженицу поместили в психиатрическую клинику.

Только после этого журналист и редактор газеты Пит Рампеди публично извинился за распространение непроверенной информации о рождении десятерых детей. По его словам, Ситхоле действительно была беременна и родила, однако сколько именно детей - ему неизвестно.

В то же время Рампеди заявил, что не потребовал от женщины никаких документальных подтверждений беременности, таких как снимки УЗИ или карты пациента из больницы, хотя такая информация важна для такого рода расследований.

"Мне казалось, что расследовать нечего", - признался Рампеди.

По данным журналистов, он потерял предыдущую работу, так как не смог предоставить доказательств подлинности историй, которые он публиковал в издании. Руководство Pretoria News в свою очередь также приняло решение уволить Рампеди, хотя он и утверждал, что стал жертвой сокрытия информации со стороны роженицы и ее семьи. Позже журналист заявил, что "полон печали и сожалений" о том, что опубликовал непроверенный материал.

На данный момент Ситхоле проходит принудительное лечение в психбольнице. Ее адвокат добивается освобождения подзащитной. В то же время женщина утверждает, что никогда не расскажет, где находятся ее дети.

Напомним в мае этого года в Марокко 25-летняя женщина родила девятерню - пять девочек и четыре мальчика. Дети появились на свет при помощи кесарева сечения.

Также "Страна" сообщала, что весной прошлого года во Франции впервые за 30 лет женщина родила шестеро малышей.