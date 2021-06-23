Минобороны прокомментировало инцидент с эсминцем. Фото: Википедия

В Министерстве обороны Украины вместе с союзниками формируют официальную позицию относительно инцидента с британским эсминцем в Черном море. 

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны в среду. 

"Сейчас военно-политическим руководством Украины, во взаимодействии с союзниками, формируется позиция по этому вопросу. После завершений консультаций она будет доведена до общественности в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве заявили, что "вооруженный инцидент в украинских территориальных водах является серьезным нарушением международного права". 

Напомним, в среду, 23 июня, Минобороны РФ заявило, что российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца "Дефендер" в Черном море в районе мыса Фиолент.

После этого военного атташе Великобритании в Москве вызвали в Минобороны РФ из-за инцидента с британским эсминцем в Черном море.

В свою очередь МИД Украины после инцидента заявил о необходимости качественно нового взаимодействие НАТО с Украиной в Черноморском регионе.

Позже в британском Минобороны заявили, что в сторону эсминца Великобритании Defender у берегов оккупированного Крыма не совершалось предупредительных выстрелов со стороны РФ. 

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