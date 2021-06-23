В Министерстве обороны Украины вместе с союзниками формируют официальную позицию относительно инцидента с британским эсминцем в Черном море.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны в среду.

"Сейчас военно-политическим руководством Украины, во взаимодействии с союзниками, формируется позиция по этому вопросу. После завершений консультаций она будет доведена до общественности в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве заявили, что "вооруженный инцидент в украинских территориальных водах является серьезным нарушением международного права".

Напомним, в среду, 23 июня, Минобороны РФ заявило, что российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца "Дефендер" в Черном море в районе мыса Фиолент.

После этого военного атташе Великобритании в Москве вызвали в Минобороны РФ из-за инцидента с британским эсминцем в Черном море.

В свою очередь МИД Украины после инцидента заявил о необходимости качественно нового взаимодействие НАТО с Украиной в Черноморском регионе.

Позже в британском Минобороны заявили, что в сторону эсминца Великобритании Defender у берегов оккупированного Крыма не совершалось предупредительных выстрелов со стороны РФ.