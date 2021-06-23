Бывший заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Мустафа Найем назначен на должность советника министра инфраструктуры Александра Кубракова на общественных началах.

Об этом сообщает издание "Бабель" со ссылкой на собственные источники.

В комментарии журналистам сам Найем подтвердил, что работает в команде министра инфраструктуры.

По данным издания, он будет отвечать за направление безопасности на транспорте, управления имуществом и корпоративными правами. В частности, Найем будет курировать реформу Государственной службы Украины по безопасности на транспорте, которая предусматривает передачу части функций от министерства инфраструктуры к Национальной полиции Украины.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник в Мининфраструктуры, официально назначение Найема произошло в конце мая, а на прошлой неделе он был представлен руководству департамента управления имуществом и корпоративными правами и директорату по безопасности на транспорте министерства.

Напомним, 29 апреля Найем проработал последний день в должности замгендиректора "Укроборонпрома". По его словам, его должность сократили после реорганизации, ничего не объяснив, и для него самого это стало неожиданностью.

Ранее мы писали, что за последние четыре месяца работы в концерне Найем заработал 3,3 миллиона гривен.

20 мая Верховная Рада назначила тогдашнего главу "Укравтодора" Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры вместо покинувшего пост Владислава Криклия. "Страна" подробно писала, что известно о новом министре.