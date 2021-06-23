Найем стал советником министра инфраструктуры Кубракова
Бывший заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Мустафа Найем назначен на должность советника министра инфраструктуры Александра Кубракова на общественных началах.
Об этом сообщает издание "Бабель" со ссылкой на собственные источники.
В комментарии журналистам сам Найем подтвердил, что работает в команде министра инфраструктуры.
По данным издания, он будет отвечать за направление безопасности на транспорте, управления имуществом и корпоративными правами. В частности, Найем будет курировать реформу Государственной службы Украины по безопасности на транспорте, которая предусматривает передачу части функций от министерства инфраструктуры к Национальной полиции Украины.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник в Мининфраструктуры, официально назначение Найема произошло в конце мая, а на прошлой неделе он был представлен руководству департамента управления имуществом и корпоративными правами и директорату по безопасности на транспорте министерства.
Напомним, 29 апреля Найем проработал последний день в должности замгендиректора "Укроборонпрома". По его словам, его должность сократили после реорганизации, ничего не объяснив, и для него самого это стало неожиданностью.
Ранее мы писали, что за последние четыре месяца работы в концерне Найем заработал 3,3 миллиона гривен.
20 мая Верховная Рада назначила тогдашнего главу "Укравтодора" Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры вместо покинувшего пост Владислава Криклия. "Страна" подробно писала, что известно о новом министре.