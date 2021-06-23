В Киеве неизвестные сообщили об угрозе взрыва на Центральном железнодорожном вокзале. В связи с этим здание закрыто на вход. На место возможного заминирования приехали сотрудники полиции и других экстренных служб. Взрывотехники ищут взрывчатку в здании Центрального и Южного вокзалов. Об этом "Стране" сообщили очевидцы с места событий.

Как добавили в пресс-службе "Укрзализныци", инцидент не повлиял на движение поездов - они курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

Напомним, сообщения о минированиях столичным правоохранителям приходится отрабатывать довольно часто. В большинстве случаев они оказываются ложными. В частности, утром 17 июня неизвестные сообщили киевским правоохранителям о минировании станции метро "Крещатик", а также Южного и Центрального железнодорожных вокзалов. В результате на центральных станциях метро взрывчатку не обнаружили, но поступило сообщение об угрозе взрыва в аэропорту "Борисполь".

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве перед визитом госсекретаря США Блинкена сообщили о заминировании Верховной Рады.

Также мы сообщали, что в Киеве неизвестные грозили подорвать здания Министерства культуры и цирка. Единственным требованием злоумышленника было увольнение с должности директора цирка.