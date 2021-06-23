Правительство Украины утвердило выход страны из соглашения со странами СНГ по туризму из-за агрессии России.

Постановление было одобрено во время заседания Кабмина в среду, 23 июня.

Как указано в пояснительной записке к документу, Кабмин считает нецелесообразным дальнейшее участие Украины в Соглашении о сотрудничестве в области туризма, которое было подписано в декабре 1993 года, и Соглашении о Совете по туризму государств-участников Содружества Независимых Государств, подписанном в мае 2012 года.

"Одной из сторон упомянутых соглашений выступает правительство Российской Федерации. В связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины фактическое сотрудничество с Россией прекращено, а перспективы налаживания такого сотрудничества, в том числе, в рамках упомянутых соглашений, в дальнейшем отсутствуют", - говорится в документе.

Напомним, президент Украины Зеленский подписал Указы о выходе из соглашений СНГ о едином воздушном пространстве и о гражданской авиации.

Также сообщалось, что Украина вышла из соглашения с СНГ об использовании атомной энергии в мирных целях.