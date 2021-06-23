В связи с распространением агрессивного штамма коронавируса "Дельта" украинцам рекомендуют воздержаться от поездки в те страны, где сейчас наблюдается вспышка коронавируса: Португалию, Индию, Великобританию и Россию.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

В МИД настойчиво порекомендовали воздержаться от поездки в вышеперечисленные страны, а по возвращению из них быть готовы к дополнительным карантинным мерам.

"Тем гражданам, которые сейчас находятся на территории указанных стран, рекомендуется четко соблюдать противоэпидемические требования и инструкции представителей компетентных органов страны пребывания , безотлагательно обращаться в местные медицинские учреждения в случае появления симптомов респираторного заболевания, а также быть готовыми к дополнительным мерам карантина по прибытии в Украину", - говорится в сообщении.

Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что Кабмин ищет способ усилить контроль за приезжающими из Португалии, Британии, Индии и России.

Также "Страна" подробно разбиралась, чего ждать от нового штамма коронавируса украинцам и какие меры могут предпринять власти.