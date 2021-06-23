Моряком, который жестоко убил жителя Белгородки, а потом устроил пожар в пятиэтажке, чтобы скрыть следы преступления, оказался 43-летний уроженец Керчи Роман Курд.

Об этом сообщили источники "Страны" в правоохранительных органах.

Мужчину задержали 22 июня в 17:00 в порядке статьи 208 УПК Украины. Роман Владимирович Курд, уроженец Керчи, 03.04.1978 года рождения, проживает в селе Белогородка Киевской области, Бучанского района.

Мотивы преступления до сих пор не ясны. Как сообщили "Стране" источники, задержанный на допросах молчит.

Напомним, 21 июня появилась информация о пожаре в одном из многоквартирных домов Белгородки. В пятиэтажном жилом доме, в квартире на третьем этаже произошел взрыв с последующим возгоранием. В результате пострадали восемь человек, трое из них попали в больницы с травмами, в том числе и ребенок.

Позже на месте происшествия спасатели нашли тело мужчины. 47-летнему выходцу из Кременчуга перерезали горло, нанесли три удара ножом в грудь, а также вырезали сердце и часть легких. По подозрению в убийстве задержали 43-летнего моряка. По предварительным данным, он облил помещение взрывоопасной смесью и совершил поджог, чтобы скрыть преступление.