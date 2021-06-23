Министерство обороны Великобритании отреагировало на инцидент с их эсминцем Defender, который российские военные обстреляли около Севастополя.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Твиттере.

Британское минобороны заявляет, что эсминец "совершает мирный проход в соответствии с международным правом", а предупредительных выстрелов не производилось.

Также там заявили, что по "Дефендеру" никто предупредительного огня не вел, бомб не сбрасывал.

Кроме того, в Минобороны утверждают, что ВМФ России проводил артиллерийские учения в Черном море где-то в стороне и о них заранее предупредили.

Слова британского ведомства прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Фраза "в соответствии с международным правом" это означает, что британцы воспринимают поход эсминца к берегам Крыма, как передвижение в территориальных водах Украины. У России, понятно дело, другой взгляд", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 23 июня, в Черном море около Севастополя, российские военные со стрельбой и бомбометанием выпроводили из вод аннексированного Крыма британский эсминец Defender, который на днях зашел в порт Одессы для проведения совместных учений Великобритании, США и Украины.

Как писала "Страна", Украина и США анонсировали проведение самых масштабных военных учений "Си Бриз" за всю историю. Как сообщалось, в многонациональных военный учениях, которые проводятся на территории Украины, примет участие пять тысяч военных из 32 стран.