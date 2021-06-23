На инцидент с обстрелом силами ВМС РФ британского эсминца Defender у берегов аннексированного Крыма отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Украина нуждается в качественно новом взаимодействии с членами НАТО в Черном море. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"Наглядное доказательство украинской позиции: агрессивная и провокационная политика РФ в Черном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыму составляют постоянную угрозу Украине и союзникам.

Именно поэтому я подчеркиваю, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море", - написал Кулеба.

Напомним, серьезный военно-морской инцидент со стрельбой и бомбометанием в сторону британского эсминца Defender произошел в Черном море около Севастополя в среду, 23 июня, около полудня. Россия заявила, что военный корабль НАТО на три километра углубился в "ее воды". В результате российский сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу, а российский самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения британского эсминца. После этого Defender, на борту которого проходили международные учения с участием Украины, покинул воды, которые Россия считает своими.

Ранее "Страна" писала о том, что по мнению спикера Рады Дмитрия Разумкова, Украина не станет членом НАТО в ближайший год.

Также мы сообщали, что в МИД России призвали НАТО прекратить поставки оружия Украине.