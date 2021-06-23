Нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юлия Левочкина выступила в ПАСЕ с докладом о свободе слова в Украине. Она рассказала о том, что ситуация в стране вызывает обеспокоенность: препятствование работе СМИ, атаки на журналистов являются нарушением прав человека и способствуют безответственной политике власти.

Об этом сообщает пресс-служба ОПЗЖ.

"Согласно Всемирному индексу свободы прессы 2021, составленному организацией «Репортеры без границ», Украина занимает 97 место из 180 государств, что классифицируется как проблемная страна. Исследование показывает, что в Украине по-прежнему вызывают обеспокоенность манипулятивная подача информации, нарушение конфиденциальности источников, кибератаки и эксцессы в борьбе с распространением "фейковых" новостей", - рассказала Левочкина.

Также нардеп обратила внимание членов ПАСЕ на ситуацию с закрытием оппозиционных каналов. По ее словам, ведение в феврале 2021 года санкций в отношении "112 Украина", NewsOne и Zik было незаконным. Левочкина заявила, что согласно Заявлению Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека, решение в отношении телеканалов противоречит международным стандартам в области прав человека, не обосновано с точки зрения необходимости и соразмерности, а также не было принято независимым органом согласно действующему законодательству.

По мнению народного депутата, подавление свободы слова во всех формах и всеми методами нарушает основные права человека и никак не способствует формированию открытого общества, где медиасреда способствует плюрализму мнений.

Напомним, "Страна" анализировала доклад ООН о том, как в Украине нарушают права человека, в котором речь шла о закрытии телеканалов и ущемлении по языку.

Также мы писали, что ОПЗЖ призывала власть прислушаться к мнению ООН и вернуть трансляцию оппозиционных каналов.