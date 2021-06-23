Сенатор российской федерации Алексей Пушков заявил, что британский эсминец Defender зашел в черноморские воды аннексированного Крыма с целью спровоцировать Россию и вызвать "новый приступ антироссийской истерии".

Об этом Пушков написал в своем Telegram-канале в среду, 23 июня.

"Что там делал британский эсминец в наших территориальных водах — у мыса Фиолент в Черном море (воды аннексированного Крыма - Ред.)? Защищал безопасность Британии? Конечно, нет. Британия, как известно, лежит в совсем других морях. Демонстрировал гордый флаг прежней "царицы морей"? Так давно уже Британия — не царица", - считает российский парламентарий.

По его мнению, эсминец "устраивал провокацию" и проверял реакцию РФ, а также создавал "основу для нового международного скандала и антироссийской истерии".

Напомним, британский эсминец HMS Defender зашел в порт Одессы несколько дней назад.

23 июня эсминец зашел в воды аннексированного Крыма и российский корабль выстрелил по нему, после чего российский самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание.