Президент Украины Владимир Зеленский начал большое совещание по мерам противодействия распространению штамма коронавируса "Дельта".

Об этом сообщили источники в Офисе президента, передает ZN.UA.

По результатам совещания будет решено, необходимо ли выносить вопрос борьбы с новым штаммом на заседание СНБО.

Тем временем, как сообщает издание, об опасном штамме и его угрозе Украине рассказал президент ассоциации анестезиологов Украины руководитель отделения анестезиологии и интенсивной терапии больницы № 17 г. Киева, член рабочей группы Минздрава Сергей Дубров.

"Научных данных о том, что "Дельта" провоцирует язву я не видел. Так же нет данных о том, что "Дельта" уже в Украине. Это могут быть только предположения. Возможно, и есть. Но говорить об этом достоверно мы не можем, так как штаммы не секвенировались. Чтобы сказать: это "Альфа", "Дельта", "Дельта плюс", "Лямбда" или что-то, нужно провести секвенацию вируса. Задача от СНБО такаяесть. Есть два учреждения, где это можно сделать. Это планируется", - сказал Дубров.

Он добавил, что по просьбе заместителя секретаря СНБО готовил справку по клинике "Дельта" -штамма.

"Вместе с помощниками мы перерыли много литературы. Большая контагиозность, больший удельный вес госпитализаций, тяжелого течения и госпитализаций в отделение интенсивной терапии, больше поражения легких, более молодые больные - 12-20 лет (то есть те, которые не вакцинировались, поскольку им не показаны были прививки) - все это есть", - заявил Дубров.

Он также добавил, что есть три варианта течения "Дельты". Классический - то, что мы описываем при предыдущих формах. Кишечная форма, сопровождающаяся диареей. И есть форма болезни наиболее опасна, которая проявляется ринитом и слабостью без температуры, но через 3-4 дня наступает тяжелое состояние.

"Антикоагулянты действительно показаны всем госпитализированным пациентам, и в украинском протоколе это прописано. Относительно того, что "Дельта" вызывает язву - таких данных нет ни в одном нормальном научном издании. Скорее всего, это - миф. Разрабатывать протоколы или изменения в них мы можем, исключительно ориентируясь на протоколы или рекомендации государственных регуляторов. Каких обновлений или принципиальных различий лечения больных с "Дельтой" пока нигде и ни у кого в мире нет", - сказал Дубров.

Напомним, ранее "Страна" подробно писала о том, какой может быть вспышка индийского штамма ковида в Украине.

Также сообщалось, что в Украине упростили поиск индийского штамма коронавируса.