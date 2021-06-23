Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте разработал брошюру "В случае чрезвычайной ситуации или войны", в которой приведены практические советы на случай военных действий со стороны России.

Презентация пособия прошла в среду, 23 июня, при участии главы центра Любови Цыбульской.

По ее словам, идея создать такую брошюру возникла после последней эскалации ситуации на украинской границе со стороны России. В частности, глава ведомства отметила, что Российская Федерация во время последнего обострения показала, как она "работает с населением, пытаясь запугать его и деморализовать".

"Мы взяли за образец шведскую брошюру, которая является чрезвычайно короткой, но содержит практические советы. Эту брошюру очень легко и быстро можно прочитать в момент непосредственной угрозы. Она содержит советы о том, как подготовить свой дом, что делать во время артобстрелов, во время обстрелов из стрелкового оружия. Наибольшей ценностью этой брошюры является то, что мы включили советы о том, как вести себя в информационном поле и противостоять дезинформации", - объяснила глава центра.

Пособие было разработано при участии Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, Аппарата главнокомандующего Вооруженных сил Украины и общественных организаций.

Цыбульская добавила, что брошюра будет распространяться как онлайн, так и в печатном виде на четырех языках: украинском, крымскотатарском, английском и русском.





"Мы напечатаем около 100 тысяч экземпляров и, в первую очередь, мы будем ее распространять в южных и восточных областях Украины. В этой брошюре мы не говорим о какой-то абстрактной угрозе, мы четко называем агрессора - агрессором, Россию - оккупантом", - сказала Цибульская, добавив, что наибольшей ценностью брошюры является то, что центр "включили в нее советы как вести себя и в информационном поле".

Руководитель центра также анонсировала подготовку пособия для журналистов по освещению вооруженного конфликта в Украина, "потому что иногда журналисты, сами того не осознавая, могут транслировать российскую пропаганду".

Ознакомиться с онлайн-версией брошюры на украинском языке можно по ссылке.

Напомним, 22 апреля Россия объявила об отводе войск от границ Украины. Однако в мае генсек НАТО заявил о десятках тысяч российских военных на границах с Украиной.

По словам президента РФ Владимира Путина, российские войска к границе с Украиной стянули из-за того, что в этом районе регулярно проводятся военные учения НАТО.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на границе Украины с Россией на момент заявления министра обороны РФ об окончании учений и отводе войск, было сосредоточено более 100 тысяч российских военных. Почти месяц спустя было отведено не более 12 тысяч.