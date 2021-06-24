В преддверии полного вывода американских войск из Афганистана ситуация на Ближнем Востоке - на грани серьезной эскалации, которая может содрогнуть весь мир.

После ухода США из Афганистана, который начался в мае и продолжится до 11 сентября, власть в стране может вновь захватить радикальная структура "Талибан", что, в свою очередь, может привести к всплеску радикального исламизма во всем мире и, особенно, на Ближнем Востоке.

Тревожные новости поступают уже сейчас - еще до вывода войск США.

Талибы уже захватили важный транспортный узел Шерхан-Бандар на границе Таджикистана и Афганистана.

Были убиты, ранены или взяты в плен более сотни бойцов правительственных войск. 134 афганских военнослужащих бежали в Таджикистан.

И это, говорят эксперты, только первый звоночек.

Министр обороны России Сергей Шойгу предрёк высокую вероятность новой гражданской войны в Афганистане после вывода американских войск, что может ускорить распространением экстремизма на соседние государства (то есть - на бывшие республики Средней Азии).

В России обсуждают даже теорию, что американцы специально спешно покидают Афганистан, чтоб создать большие проблемы на границах с Россией.

О том, что грядет серьезное обострение, может говорить и предупреждение Китая, который предписал своим гражданам срочно покинуть Афганистан, а Австралия закрыла свое посольство в стране из соображений безопасности.

Отметим, что если действительно в стране начнется новая масштабная бойня, то это будет уже третий виток более чем 40-летней войны. Первый был связан с вводом советских войск в 1979 году. Второй - с вводом американских в 2001 году.

"Страна" разбиралась, что будет в Афганистане после ухода американцев и как это повлияет на ситуацию в мире.

Талибы готовятся захватить власть

8 июня Пентагон заявил о выводе половины американских войск из Афганистана - страны, которая не жила в мире ни одного дня с конца 70-х годов.

С 1979 года до 1989 года в стране находились войска СССР. После распада Союза в 1992 году просоветский режим Наджибуллы рухнул, власть в стране захватили различные группы моджахедов, поддерживаемых Западом, Пакистаном и Саудовской Аравией. Между ними тут же началась междоусобная борьба, в ходе которой, при поддержке пакистанских спецслужб резко усилилось радикальное движение талибов. В 1996 году они захватили Кабул и развивали наступление на север Афганистана.

И были близки к победе, но все поменяли теракты 11 сентября 2001 года. В их организации американцы обвинили организацию "Аль Каида", лидеров которой, во главе с Усамой бен Ладеном, приютили талибы. Осенью 2001 года американцы начали операцию в Афганистане, благодаря которой противостоящие талибам силы Северного альянса (его поддерживала Россия) сумели занять Кабул. А затем, вместе с американцами, взять под контроль большую часть страны.

Однако созданное при помощи американцев афганское правительство было очень слабым. Там процветала коррупция. Афганистан превратился в крупнейший мировой центр по выращиванию наркотиков.

При этом талибы не были до конца разгромлены, закрепившись в горах на границе с Пакистаном.

А, собравшись с силами, Талибан начал контрнаступление. Американцы и правительственные войска тратили много сил на борьбу с талибами, несли большие потери, но до конца разгромить их так и не смогли. Исламисты создали теневые структуры власти во всех афганских провинциях и постоянно устраивали теракты в Кабуле и в других крупных городах страны.

В конце концов американцы устали от войны, в которой они не могут победить (она, по итогу стала самой длинной войной в истории США и длилась почти 20 лет - в два раза дольше, чем пребывание советских войск в этой стране).

И в прошлом году американцы заключили договор с талибами, который предусматривал вывод американских войск из Афганистана.

Войска США и НАТО должны были быть выведены из Афганистана в срок 14 месяцев (то есть до 1 мая 2021 года). США обязались воздержаться от применения силы против территориальной целостности Афганистана. Талибы также отказались от атак на территории Афганистана и с его территории тоже (что уже, как видим, не выполняется). Соединенные Штаты пообещали не вмешиваться во внутреннюю политику страны. Ежегодно США будут направлять средства для обучения, консультирования и оснащения сил безопасности Афганистана. Афганское правительство освобождает до пяти тысяч заключенных талибов - а те в свою очередь отпустят тысячу военных, находящихся в плену.

Это соглашение благословил и бывший президент США Дональд Трамп. Но среди его соперников-демократов договоренности с талибами популярностью не пользовалось.

И после победы Джозефа Байдена было немало прогнозов, что от него откажутся.

Но они не оправдались. Байден подтвердил готовность закончить "самую длинную войну в американской истории". Лишь перенес срок вывода войск с 1 мая на символическую дату - 11 сентября (20-ю годовщину терактов в США).

Войска уже выводятся. Для ускорения темпов ухода американцы активно пользуются тяжелыми транспортными самолетами "Руслан" и "Мрия" украинских и российских компаний.

Тем временем от терактов и стычек продолжают погибать люди - как военные, так и мирные жители.

По данным издания The New York Times, в Пентагоне в начале июня рассматривали возможность авиаударов по террористам, если столица или другие крупные города окажутся под угрозой взятия.

При этом генерал морской пехоты Кеннет Маккензи в интервью американским СМИ сообщил: авиацию задействуют, только если "раскроют планы проведения террористических атак против американской родины или ее ближайших союзников".

В то же время ничего не указывает на то, что талибы решили отказаться от своих претензий на власть, а также от методов, которыми они привыкли брать власть.

История похожа на то, как американцы оставили сирийских курдов на милость Турции и Дамаска.

Чего теперь ждать Афганистану

Учитывая, что Талибан не сдался за 20 лет войны, то вывод войск США и НАТО из Афганистана, на которых держалась местная власть, не может не усилить позиций талибов.

Уход американцев станет их фактическим проигрышем. Они сами развязывают руки талибам, которые смогут восстановить свое влияние в этой стране.

В стране легализуются ранее непризнанные талибские формирования, с которыми центральная власть должна вести прямые переговоры. Также выводятся войска США. Оставляя афганское правительство наедине с противником.

Американцы понимают, чем грозит уход их войск из Афганистана. Глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса сообщил: международным террористическим организациям в этой стране потребуется примерно два года на восстановление сил.

"Это просто трагедия, что США всерьез не взялись за налаживание мирного процесса в Афганистане, что надо было сделать гораздо раньше, пока не закончились возможности", - сказала BBC директор азиатской программы Международной кризисной группы и экс-сотрудница Госдепа США Лорел Миллер.

При этом очевидно, что "Талибан", который и при американцах наводил страх на афганские власти, сможет значительно укрепить свои силы в стране после их ухода.

"Главная цель талибов - уход войск НАТО. Есть высокая вероятность, что после этого начнётся бойня между талибами и нынешней властью. Войска еще не успели вывести, а ситуация уже резко обострилась. Радикалы обстреливают правительственные войска, совершают теракты. Они уже заняли несколько сел и атаковали города. В Кабуле многие считают, что американцы их бросают - как когда-то это сделал Советский Союз в 1989 году. Без поддержки извне афганские власти не смогут сдержать атаку боевиков. Это война без конца", - рассказал "Стране" афганский журналист Али Латифи.

Вывод американского контингента также грозит распространением терроризма в соседних странах, а также всплеском уровня наркотрафика и контрабанды оружия. Ситуацию сравнивают с тем, как ИГИЛ десять лет назад занял больше половины Сирии и распространил свое влияние в соседних государствах. Кстати, много боевиков ИГИЛ после поражения на Ближнем Востоке осели в Афганистане (хотя между ИГИЛ и талибами идет внутренняя конкуренция - они друг другу не союзники).

"До сентября либо будут достигнуты политические соглашения между талибами и властями, либо они окончательно втянутся в гражданскую войну по сирийскому сценарию", - сказал "Стране" Тамим Асей, исполнительный директор Института исследований вопросов войны и мира в Кабуле.