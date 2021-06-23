Кабмин ищет способ усилить контроль за приезжающими в Украину из стран, где уже получил распространение индийский штамм коронавируса "Дельта". Речь идет о въезжающих в страну из Великобритании, Индии, России и Португалии. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время пресс-конференции, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы на заседании Кабмина рассматривали возможность усилить контроль за людьми, которые приезжают из четырех стран - Великобритании, Индии, РФ и Португалии, где самая большая циркуляция так называемого вируса "Дельта", - сказал Ляшко.

По его словам, особенность штамма "Дельта" в его быстром распространениее и в том, что гораздо быстрее требуется госпитализация.

"Это приводит к тому, что достаточно быстро заполняются больницы, в частности, мы видим это в России", - сказал он.

Также Ляшко сообщил, что пока нет данных, подтверждающих присутствие штамма "Дельта" в Украине.

Ранее "Страна" писала о том, что штамм коронавируса "Дельта" может распространяться по Украине быстрее других стран из-за низкой вакцинации.

Также мы сообщали, что в Португалии ожидают четвертую волну коронавируса, а 60% новых случаев в стране - штамм "дельта".