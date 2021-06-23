Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая 22 июня прилетела в Украину, заявила о нормализации грузино-украинских отношений после их охлаждения, связанного с ситуацией вокруг Михаила Саакашвили.

Об этом Зурабишвили сказала в ходе брифинга с Владимиром Зеленским, трансляцию которого вел пресс-служба Офиса президента.

"23 апреля 2020 года я выразила сожаление из-за проблем в наших отношениях (Грузии и Украины - Ред.)... Когда мы будем (в следующем году - Ред.) отмечать в Грузии День независимости, я не хочу, чтобы он завершился без выражения поддержки Украины в знак солидарности", - сказала Зурабишвили.

По ее словам, отношения Украины и Грузии возвращаются к норме, "которая основана на двух главных принципах, а именно вековой дружбе народов и поддержке суверенитета и территориальной целостности между странами".

Зурабишвили также сказала, что президенты Украины и Грузии должны осторожно относиться к отношениям между странами.

Напомним, 8 мая 2020 года, после назначения Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ, грузинский посол в Украине был отозван. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение грузинских властей - ошибка.

Также мы сообщали о том, что в конце апреля, спустя почти год, грузинский посол, отозванный из-за Саакашвили, вернулся в Киев.