Народный депутат из депутатской группы "За будущее" Антон Поляков, который был изгнан из фракции "Слуг народа", внес в Верховную Раду законопроект №5599-2, которым предлагается запретить лицам, внесенным в реестр олигархов, избираться мэрами городов.

Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте украинского парламента.

В пояснительной записке указано, что законопроект предусматривает введение запрета на занятие должности городского головы лицом, включенным в реестр лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов), согласно закону "О статусе олигархов".

Также нардеп выступил с инициативой увольнять директора Национального антикоррупционного бюро Украины и главу Службы безопасности Украины, а также их заместителей в случае нарушения сроков представления деклараций о контактах с олигархами.

Законопроект внесен в парламент 16 июня, на данный момент он рассматривается в комитетах Рады.

Мы сообщали, что президентский проект закона об олигархах был обнародован в начале июня. Срок действия этого законопроекта, в случае его принятия, будет ограничен 10 годами, а сам документ является основой для будущих антитрастовых законов, законов о лоббизме и других нормативно-правовых актов.

17 июня профильный комитет Рады отправил на доработку законопроект Зеленского об олигархах. При доработке законопроекта рекомендуется учесть положения Европейской конвенции по правам человека, Хельсинкского Заключительного акта и рекомендации Парламентской Ассамблеи СЕ №1516.

По словам председателя украинского парламента Дмитрия Разумкова, Рада рассмотрит законопроект об олигархах (№5599) и альтернативные законопроекты (№5599-1, 5599-2, 5599-3) до конца текущей сессии.