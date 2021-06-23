За первые четыре месяца текущего года в Украине умер 242 671 человек, из них у 27 585 был диагностирован коронавирус. Самой частой причиной смерти стали болезни кровообращения - от них умерло 150 573 украинца.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы Украины за период с января по апрель 2021 года.

Среди умерших за этот период у 27 176 человек коронавирус был идентифицирован при жизни, а у 409 его диагностировали уже после смерти. От болезни органов дыхания умерли 8 447 человек (в том числе от гриппа и пневмонии – 6 691)

Самой частой причиной смерти украинцев стали болезни системы кровообращения – 150 573 человека (из них 105 172 - от ишемической болезни сердца).

За этот же период образования опухолей умерли 24 532 человека (из них от злокачественных – 24 333).

Внешние причины привели к смерти 9 207 человек (среди них результате транспортных несчастных случаев умерло 947 человек, от отравления алкоголем - 740, в результате нападения с целью убийства и нанесения повреждений - 438, от намеренного самоповреждения - 1 764).

Кроме того, от болезней органов пищеварения умерли 8 276 человек (из них от алкогольной болезни печени – 606). От инфекционных и паразитарных болезней умерли 2 162 человека (из них от туберкулеза - 1 006, от вируса иммунодефицита (ВИЧ) - 791). От болезней нервной системы - 1 436 человек.

Данные предоставлены без учета информация с временно-неподконтрольных Киеву территорий Донбасса и аннексированного Крыма.

Напомним, в начале июня Украина вошла в пятерку европейских стран по смертности от коронавируса.

Также сообщалось, что смертность в Украине за март 2021 года оказалась выше средней за пять последних лет почти на треть.