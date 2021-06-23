В среду, 23 июня, в водах Черного моря произошел серьезный военно-морской инцидент.

Российские военные заявили, что британский эсминец Defender, который участвовал в совместных с Украиной учениях, приблизился к берегам Крыма, после чего рядом с ним сбросили авиабомбы - чтобы отогнать от полуострова.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в провокации, а Минобороны назвал случившееся вооруженным инцидентом.

Впрочем, в Британии пока не торопятся раздувать этот инцидент, а совсем наоборот - говорят, что по ним никто не стрелял, а Россия просто проводила свои учения. То есть вроде как ничего и не было.

При этом сам поход эсминца мимо берегов Крыма британцы подтверждают. Да и российские военные вряд ли бы выдумывали полностью историю с выстрелами и бомбами.

Скорее всего, они были, но британцы по каким-то причинам не хотят тему педалировать.

Также стоит отметить, что это не первая активность британцев на юге Украины, которая касается российских войск. Причем инцидент произошел как раз накануне старта учений Sea Breeze в Черном море, в которых принимают участие как украинские, так и натовские военные.

"Страна" разбиралась, что случилось на самом деле под Севастополем и какие будут последствия.

Четыре бомбы на эсминец. Российская версия событий

Британский эсминец 18 июня зашел в акваторию Одесского порта и, видимо, оттуда направился к Крыму. В районе мыса Фиолент произошел инцидент с российскими военными.

Маршрут британского "Дефендера"

Российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ, написали, что в 11:52 эсминец на три километра вошел в территориальное море у мыса Фиолент, нарушив границы аннексированного полуострова.

Далее российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, в 12:06 и 12:08

Спустя несколько минут, в 12:19, российский самолет Су-24 М выполнил предупредительное бомбометание, сбросив четыре осколочно-фугасные авиабомбы-250 по курсу движения британского эсминца.

В 12:23 Defender покинул территориальные воды.

Сразу после этого британского военного атташе вызвали в Минобороны РФ.

Реакция Британии и Украины

После информации об инциденте в пресс-службе британского министерства обороны сообщили, что "Дефендер" совершал "мирный проход" через украинское территориальные воды. Предупредительного огня никто не вел, бомб не сбрасывал, а ВМФ России проводил артиллерийские учения в Черном море.

"Мы полагаем, что русские проводили учения по артиллерийской стрельбе в Черном море и заранее предупредили морское сообщество о своей деятельности.

В HMS Defender не стреляли, и мы не признаем утверждения о том, что на его пути сбрасывали бомбы. Предупредительных выстрелов по HMS Defender не производилось.

Корабль ВМС Великобритании совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом" - говорится в сообщении.

Заявление Минобороны Британии. Скриншот из Twitter

Фраза "в соответствии с международным правом" означает, что британцы воспринимают поход эсминца к берегам Крыма, как передвижение в территориальных водах Украины. У России, понятно дело, другой взгляд.

Главное из британской версии событий - это признание того, что к полуострову эсминец подходил. Причем с нарушением той черты, которую Россия считает своей государственной границей.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал инцидент еще раньше британцев.

"Наглядное доказательство украинской позиции: агрессивная и провокационная политика РФ в Черном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыму составляют постоянную угрозу Украине и союзникам. Именно поэтому я подчеркиваю, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море", - написал Кулеба.

Его заявление выглядит жестче, чем заявление британского Минобороны, выдержанного в духе "ничего страшного не произошло".

Минобороны Украины выпустило сообщение, что сейчас вместе с англичанами формируется позиция по тому, что случилось. Но тут же заявило, что "вооруженный инцидент в территориальных водах Украины - серьезное нарушение международного права".

То есть вооруженный инцидент таки имел место, если верить украинской стороне.

Что делал британский эсминец в Черном море?

HMS Defender ("Защитник") - британский эсминец на вооружении Королевского флота. Вооружен артиллерией, зенитками, ракетами, системой противоторпедной защиты. На борту есть ангар, рассчитанный на 1-2 вертолета. Участвовал в операции против ИГИЛ, прикрывал ПВО у побережья Сирии.

Эсминец участвовал в маневрах в Черном море. Это первый его поход в акваторию.

Он прибыл в Одессу в минувшую пятницу "в рамках дружественного визита НАТО", как сообщили в ВМС Украины. Вместе с ним в порт Одессы зашел и фрегат ВМС Нидерландов HNMLS Eversten F805.

Незадолго до захода в Одессу Defender и Eversten провели совместные маневры с американским эсминцем USS Laboon DDG5.

21 июня на борту "Дефендера" Украина и Британия подписали меморандум о проектах морского партнерства между промышленностью Соединенного Королевства и ВМС Украины.

Меморандум предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, а также строительство двух баз ВМС Украины.

Свидетелями подписания Меморандума стали Секретарь СНБО Алексей Данилов и посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс

Участники церемонии также наблюдали за совместными учениями украинских, британских и американских военных на борту корабля.

"Дефендер" Фото: ВМС Украины

То есть за два дня до инцидента в Крыму на борту "Дефендера" находились представители Зеленского и правительства.

С 28 июня по 10 июля в Черном море должны пройти еще одни учения военных - Sea Breeze. Это учения НАТО, в которых принимает участие Украина.

В этом году они станут самыми масштабными за всю историю. В них примут участие 30 кораблей, 30 воздушных суден, 3 тысячи военных.

Sea Breeze пройдет в северо-западной части Черного моря, а также на территории Николаевской, Херсонской и Одесской областей.

Что означает этот инцидент?

Ранее "Страна" писала, что на фоне попыток наладить диалог между Россией и Западом, Британия занимает "ястребиную" позицию, призывая США и ЕС вести себя с Москвой максимально жестко.

В том числе и на украинском направлении.

Первые признаки этого начали проявляться еще осенью, когда Владимир Зеленский ездил в Лондон, где побывал не только у премьера Бориса Джонсона, но и у главы разведки Ми-6 Ричарда Мура, что вызвало большой скандал.

Накануне в Украине прошли международные военные учения, на которых британцы похвастались, что "высадились на заднем дворе России". Параллельно активизировались разговоры о том, чтобы создать в Украине британскую военную базу.

В целом военное сотрудничество с англичанами развивается быстрее, чем даже со Штатами: Зеленский еще осенью подписал ряд оборонных соглашений. А на днях в Одессе стороны согласовали еще один оружейный меморандум.

Все это происходит накануне учений Sea Breeze, которые в России уже назвали попыткой отработать атаку украинской армии на Донбасс при поддержке НАТО - не так давно заявление об этом делало Минобороны РФ.

То есть невооруженным глазом видно, что англичане работают с Украиной уже гораздо инициативнее американцев.

Эксперты, опрошенные "Страной", предполагали, что усиление британской роли началось еще при Трампе, которого не слишком интересовала Украина.

1. По одной из версий, англичане "взяли, что плохо лежит" и, воспользовавшись ослаблением внимания США к Киеву, стали привлекать Украину к своим геополитическим проектам, завязанным в том числе на союзные Лондону Турцию и Катар. Обе страны посещал примерно в те же временные рамки Владимир Зеленский.

Катар - это потенциальный поставщик огромных объемов сжиженного газа в Европу и таким образом - естественный конкурент российско-европейских газопроводов.

Многие, кстати, именно с этим связывают предложение Лондона наложить санкции на "Северный поток-2" и белорусскую газовую трубу после инцидента с лайнером Rayanair в Минске.

2. По другой версии, Британия действует с одобрения США и будет выступать "плохим полицейским" для России - выполняя работу по усилению конфронтации с РФ, оставляя самим американцам поле для компромисса с Москвой.

3. Наконец, по еще одной версии в самих Штатах в отношении России действуют свои "партии войны" и "партии мира". И британцы (а также украинская партия войны) играет в связке с американскими "ястребами".

Отметим, что инцидент в Крыму играет в пользу первой или третей версии. Это явно может обострить ситуацию вокруг Украины на фоне попыток США и России перейти к некоему диалогу (в том числе и по Минским соглашениям и по урегулированию на Донбассе). То есть данные действий британцев можно воспринимать как попытку снизить вероятность любых компромиссов по Украине, на возможность которых намекнули в США после встречи Путина и Байдена в Женеве.

А то, что британцы (по крайней мере, пока) не делают из инцидента большого скандала, может указывать на то, что они не согласовывали изначально свои действий с американцами и пока ждут еще реакции Вашингтона, исходя из которой и будут действовать дальше.

Так или иначе, но очевидно, что даже теоретическая возможность договориться по Украине на базе Минских соглашений вызывает сопротивление у многих и в Киеве, и на Западе.

В этом смысле также показательно, что вновь начала расти напряженность на Донбассе.

В "ДНР" и "ЛНР" уже не в первый раз говорят о нападениях диверсионных групп на сотрудников "Народной милиции" и гибели нескольких человек. А вчера Украина обвинила "ДНР" в обстреле Авдеевки и ранении гражданского (а посольство США в Украине после этого призвало Россию прекратить обстрелы).

Все это похоже на создание негативного фона накануне старта новых переговоров по Донбассу и шире - выглядит как срыв попыток приглушить холодную войну России с Западом.

Параллели здесь напрашиваются относительно недавние. В 2018 году, после инцидента в Керченском проливе, где россияне задержали украинские военные катера, Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным, которая должна была состояться на полях саммита "Большой двадцатки".

Встреча Байдена с Путиным уже прошла. Но сорвать робкие ростки разрядки, которая может начаться между Россией и США, еще вполне возможно. На это, вероятно, и работают самые разные силы в разных странах.