Во время торжественной части встречи президентов Украины и Грузии Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили, которая проходит сегодня в Киеве, произошел неловкий инцидент.

Лидеров приветствовал почетный караул. Во время этого военнослужащий, подходя к политикам, не удержал ножны от сабли и уронил их вниз прямо перед Зурабишвили. Сразу после этого воин быстро поднял футляр для оружия. Зурабишвили не придала этому внимания, а вот Зеленский слегка улыбнулся.

Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили прилетела в Украину с официальным визитом во вторник, 22 июня. Сегодня она встретится с Зеленским. Кроме того, у грузинского лидера запланированы встречи на высшем уровне с премьером Украины Денисом Шмыгалем и председателем Верховной Рады Украины Дмитрием Разумковым.

Как сообщалось, из-за визита Зурабишвили в Киеве возможны незначительные ограничения движения по дорогам центральной части столицы, а также Дарницкого района.

Также мы писали, что весной Саломе Зурабишвили призвала парламент вернуть в Киев своего посла.