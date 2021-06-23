Совет Нацбанка Украины, как и предполагала "Страна", согласовал увольнение Дмитрия Сологуба с должности зампреда НБУ в связи с окончанием его рабочего контракта 10 июля 2021. Последним днем ​​срока полномочий Дмитрия Сологуба в этой должности станет 12 июля 2021 (поскольку 10 июля 2021 - выходной день). Об этом сообщается на сайте регулятора.

Такое решение Совет Нацбанка принял на заседании 23 июня 2021 по представлению председателя НБУ в соответствии с требованиями статьи 20 Закона Украины "О Национальном банке Украины".

Дмитрий Сологуб отвечает за работу блока "Монетарная стабильность" (управление денежной массой, кредитной политикой, ставками, контроль инфляции и пр.), в который входят Департамент монетарной политики и экономического анализа, Департамент статистики и отчетности, Департамент финансовой стабильности, Департамент методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений, Управление европейской интеграции и международных программ.

Сейчас Нацбанк определяется с подбором кандидатуры будущего заместителя председателя НБУ. Согласно статье 20 Закона Украины "О Национальном банке Украины", с целью обеспечения непрерывности процессов центробанка, зампред НБУ Дмитрий Сологуб, несмотря на окончание срока полномочий, может находиться в должности до того времени, пока не будет утвержден новый кандидат на это кресло.

Напомним, что Дмитрий Сологуб - топ-менеджер, который остался в Нацбанке от старого правления, которое формировала еще Валерия Гонтарева, когда была главой НБУ. Есть информация о предложении Сологубу после истечения контракта с Нацбанком перейти на работу в Международный валютный фонд, но какую именно должность ему предложили - точно неизвестно.

Ранее "Страна" писала о том, что Нацбанк разрешил открывать банковские счета с помощью мобильного приложения в смартфоне.

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