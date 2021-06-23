Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что слухи об отставке главы МВД Арсена Авакова ходят давно, но в ведомстве на них не реагируют.

Об этом Геращенко сказал в ходе брифинга в среду, 23 июня, пишет "Интерфакс-Украина".

"Слухи об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова начались 22 февраля 2014 года, в день его назначения. Мы не реагируем на какие-либо слухи. МВД работает в рамках закона и Конституции", - заявил Геращенко.

По его словам, Аваков останется на должности столько, "сколько ему положено судьбой, президентом, Верховной Радой и премьер-министром".

Отметим, что с 22 февраля 2014 года прошло уже почти 7,5 лет или ровно 88 месяцев.

Напомним, еще летом прошлого года профильный комитет Рады рекомендовал нардепам рассмотреть вопрос об отставке Авакова. Однако президент Украины Зеленский выступал против такого решения.

В июне 2021 года в Верховной Раде начали сбор подписей за увольнение главы МВД. Что происходит вокруг Авакова и как может вести себя с ним Офис президента подробно писала "Страна".