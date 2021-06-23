Центры вакцинации от коронавируса в Украине, где сейчас используется китайский препарат CoronaVac, в будущем получат новую вакцину. Также власти готовят изменения в организации процесса вакцинации.

Об этом в ходе форума "Украина 30. Здоровая Украина" рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По словам чиновника, на сегодняшний день вакцинация проводится на трех платформах - пункты вакцинации, мобильные бригады и вакцинальные центры.

"Именно от этого зависит, когда, кто и какой вакциной будет вакцинироваться. Потому что мы планируем проведение вакцинации таким образом, чтобы предотвратить большое количество программных ошибок и обеспечить холодовую цепь, чтобы прививки были безопасными и эффективными для всех", - сказал Ляшко.

Министр заявил, что на данный момент в центрах вакцинации и при вакцинации организованных коллективов используется CoronaVac.

"В дальнейшем будет немного изменена организация самого процесса, в частности, что касается той вакцины, которая будет использоваться в вакцинальных центрах и для вакцинации организованных коллективов. Но это мы анонсируем после того, как это изменение произойдет", - сказал Ляшко.

Напомним, сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил профильному ведомству посодействовать открытию центров массовой вакцинации населения от коронавируса в каждом районном центре.

Также мы писали, что в то время как рядовых украинцев вакцинируют китайским CoronaVac, украинские чиновники, в частности, депутаты Киевского областного совета, начали получать прививки препаратом от Pfizer-BioNTech.