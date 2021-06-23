Сенатор-демократ от штата Вермонт Берни Сандерс заявил, что США не должны ввязываться в новую холодную войну с Китаем. По его мнению, Штатам необходима активизация международного сотрудничества, в том числе с КНР.

Об этом Сандерс написал в статье "Не начинайте еще одну холодную войну", которую опубликовал Foreign Affairs.

По мнению сенатора, сейчас перед США стоит множество глобальных вызовов: изменение климата, пандемии, расползание ядерного оружия, вопиющее экономическое неравенство, терроризм, коррупция, авторитаризм. Справиться с ними можно только в сотрудничестве с другими странами.

"Именно поэтому так опасен консенсус, который быстро складывается в Вашингтоне. Согласно ему, будущие отношения между США и Китаем – это неизбежное военно-экономическое противостояние с неясным исходом. Досадно, что возобладала именно такая точка зрения. Она приведет к формированию политической среды, где будет все труднее добиваться сотрудничества, в котором наш мир сегодня так отчаянно нуждается", - пишет Берни Сандерс.

По словам сенатора, американские политики и представители военно-промышленного комплекса используют тезис о начале новой холодной войны в качестве повода и оправдания для непрерывного раздувания оборонного бюджета.

"Китайское правительство, конечно же, виновно в политическом курсе и практике, которая неприемлема для меня лично и для всего американского народа: кража технологий, подавление свободной прессы и прав трудящихся, репрессии в Гонконге и Тибете, угрозы Пекина в адрес Тайваня и ужасающая политика в отношении уйгуров. Соединенным Штатам нужно также бить тревогу по поводу агрессивных амбиций Китай в мире", - считает Сандерс.

По его мнению, Штатам следует и дальше ставить эти вопросы ребром во время двусторонних переговоров и поднимать их в многосторонних организациях, например, в Совете по правам человека ООН.

"Такой подход вызывал бы больше доверия и уважения, если бы США занимали последовательную позицию в вопросе защиты прав человека и в отношении своих союзников и партнеров. В этом случае они могли бы добиться гораздо лучших результатов", - полагает сенатор.

Сандерс заявляет, что организация внешней политики США вокруг глобальной конфронтации с Китаем не улучшит его поведение, но будет политически опасной и стратегически контрпродуктивным и близоруким выбором.

Напомним, первые для администрации Байдена американо-китайские переговоры на высоком уровне, которые прошли на Аляске этой весной, ознаменовались публичной перепалкой и крайне напряженной атмосферой.

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