Кабинет министров Украины согласовал 20 премий по 50 тысяч гривен каждая за особые достижения молодежи в развитии Украины. Премия выплачивается за прошлый год.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 23 июня.

В списке претендентов - в основном, представители общественных организаций. Например:

юрист общественной организации "Минзмин" Анастасия Апетик,

представитель общественной организации "Благотворительный Фонд родини Боглдана Гаврилишина" Светлана Назарук,

глава ГО "Новая Дружковка" Сергей Пронкин.

Им премии присуждаются за правозащитную деятельность, борьбу с коррупцией, развитие местного самоуправления.

Кроме того, в списке есть представители различных националистических организаций, которым по 50 тысяч заплатят за "национально-патриотическое воспитание граждан, развитие волонтерского движения", а также развитие военных формирований.

Так, премии дадут главе Житомирского подразделения "Пласта" Игорю Макарчуку, главе ГО "Молодежный Национальный Конгресс- Тернополь" Василию Панькевичу, волонтеру Hub Volunteer Service Илье Полтавцу из Одессы и другие. Полный список лауреатов можно посмотреть здесь.

Напомним, Министерство реинтеграции выплатило 32 освобожденным из плена украинцам по 100 тысяч гривен.

Также сообщалось, что участники Евромайдана получили выплаты к 9 Мая от властей Киева.