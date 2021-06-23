Российский корабль выстрелил по британскому эсминцу под Севастополем. Затем отбомбилась авиация
Серьезный военно-морской инцидент с бомбометанием произошел в Черном море около Севастополя, где российские военные со стрельбой и бомбометанием выпроводили из вод аннексированного Крыма британский эсминец Defender, который на днях зашел в порт Одессы для проведения совместных учений Великобритании, США и Украины.
Российские военные опубликовали детали этого пограничного инцидента, случившегося у крымского мыса Фиолент, передает РИА Новости.
Судя по обнародованным данным, все действо заняло полчаса.
В 11:52 (совпадает время с киевским - Ред.) британский эсминец Defender пересек российскую границу и на 3 км вошел в территориальное море у мыса Фиолент. Он был предупрежден о применении оружия в случае нарушения границы, но не отреагировал.
В 12:06 и 12:08 российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу.
В 12:19 российский самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (четыре осколочно-фугасные авиабомбы-250) по курсу движения британского эсминца.
В 12:23 Defender покинул российские воды.
Сразу после этого британский военный атташе был вызван в Минобороны РФ.
Британский эсминец Defender в среду, 23 июня, участвовал в маневрах в Черном море в рамках совместных учений Великобритании, США и Украины. Известно, что это первый его поход в Черное море. 18 июня он зашел в акваторию Одесского порта. И, видимо, к Крыму пошел именно оттуда.
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