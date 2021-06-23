Кабинет министров Украины своим постановлением расширил список товаров, которые могут ввозиться в Украину в льготном режиме (без налога на добавленную стоимость). В перечень попало лабораторное оборудование, в частности, секвенатор нуклеиновых кислот, который позволит определять штаммы коронавируса.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 23 июня.

Как указано в пояснительной записке, он позволит определять молекулярные субтипы коронавируса в образцах, полученных от больных Covid-19. Таким образом, лаборатории смогут оперативно определять штаммы коронавируса, которые "гуляют" по стране.

На данный момент выявление штаммов вызывает трудности. Недавно Украина направила 500 образцов в лондонскую лабораторию - чтобы проверить, нет ли среди них индийского штамма "Дельта".

Напомним, штамм коронавируса "Дельта" уже обнаружен в двух соседних с Украиной странах - Беларуси и России.

Также "Страна" подробно разбиралась, как "Дельта" проник в Россию и стоит ли ждать новую версию коронавируса в Украине.