Кабмин предлагает ввести штрафы до 50 тысяч гривен за самовольное проникновение на военные объекты. Предусматривающий такую ответственность законопроект был одобрен на заседании правительства в среду, 23 июня.

Как указано в пояснительной записке, в последнее время число несанкционированных проникновений заметно увеличилось, а в Минобороны их связывают в том числе и с подготовкой диверсий.

Но, если диверсия будет доказана, виновному грозит тюремный срок до 15 лет. А вот за "обычное" проникновение, безо всякого злого умысла, никакой отвественности не предусмотрено. Что и решили исправить.

В новом проекте предлагается дать полномочия Нацполиции составлять протоколы об административных правонарушениях в случае несанкционированного проникновения на военные объекты, а судам (городским, районным) - рассматривать такие дела.

Также прописана ответственность - штрафы от 500 до 3000 необлагаемых налогом минимумов, то есть, от 8,5 тысяч до 51 тысячи гривен.

Согласно законопроекту, военным объектом считается часть территории с расположением на ней зданий, сооружений, площадок для открытого хранения военной или другой техники, боеприпасов и имущества. Также под это понятие попадают военные транспортные средства, вооружение и военная техника, здания, стоящие отдельно, помещения в этих домах, которые ограждены забором с размещением вывесок об их принадлежности к объектам Минобороны, Вооруженных сил Украины, Госспецсвязи, правоохранительных и разведывательных органов, госорганов спецназначения, других военных формирований, которые охраняются военнослужащими, военными, сотрудниками военизированной или сторожевой охраны.

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