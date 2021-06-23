Кабмин предложил штрафовать на 50 тысяч за незаконное проникновение на военные объекты
Кабмин предлагает ввести штрафы до 50 тысяч гривен за самовольное проникновение на военные объекты. Предусматривающий такую ответственность законопроект был одобрен на заседании правительства в среду, 23 июня.
Как указано в пояснительной записке, в последнее время число несанкционированных проникновений заметно увеличилось, а в Минобороны их связывают в том числе и с подготовкой диверсий.
Но, если диверсия будет доказана, виновному грозит тюремный срок до 15 лет. А вот за "обычное" проникновение, безо всякого злого умысла, никакой отвественности не предусмотрено. Что и решили исправить.
В новом проекте предлагается дать полномочия Нацполиции составлять протоколы об административных правонарушениях в случае несанкционированного проникновения на военные объекты, а судам (городским, районным) - рассматривать такие дела.
Также прописана ответственность - штрафы от 500 до 3000 необлагаемых налогом минимумов, то есть, от 8,5 тысяч до 51 тысячи гривен.
Согласно законопроекту, военным объектом считается часть территории с расположением на ней зданий, сооружений, площадок для открытого хранения военной или другой техники, боеприпасов и имущества. Также под это понятие попадают военные транспортные средства, вооружение и военная техника, здания, стоящие отдельно, помещения в этих домах, которые ограждены забором с размещением вывесок об их принадлежности к объектам Минобороны, Вооруженных сил Украины, Госспецсвязи, правоохранительных и разведывательных органов, госорганов спецназначения, других военных формирований, которые охраняются военнослужащими, военными, сотрудниками военизированной или сторожевой охраны.
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