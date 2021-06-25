На этих выходных на ринг выйдет боксер Василий Ломаченко. Он сразится с японцем Масаеши Накатани. Это первый бой украинца за последние восемь месяцев, после поражения Теофимо Лопесу, который забрал сразу три пояса Ломаченко в легком весе.

Кстати, Накатани проиграл единственный раз за свою карьеру и тоже Лопесу.

Спортсмены будут боксировать в Лас-Вегасе на арене Virgin Hotels.

Когда смотреть. Бой намечен на 26 июня, но из-за разницы во времени в Украине его можно буде увидеть рано утром 27 июня (воскресенье). Ориентировочно он начнется в 5 утра.

Где смотреть. Бой Ломаченко - Накатани эксклюзивно покажет медиасервис Megogo. Он будет доступен для обладателей подписок "ТВ и Кино: Максимальная" и "Спорт".

Искать трансляцию нужно в разделе "Спорт" или на канале MegogГонг.

Промо боя. Промоутерская компания ТОР Rank обнародовала официальный ролик предстоящего боя.

Что известно о Накатани. Японскому боксеру 31 год. Из любителей он перешел в профессионалы. Большую часть карьеры боксировал в Азии.

Пару лет назад объявил о завершении карьеры, но ему поступил предложение сразиться с Теофимо Лопесом в США. Японец принял предложение выйти на ринг за океаном. В итоге по решению судей выиграл Лопес, хотя победа его была неоднозначной. В любом случае это стал перезапуском карьеры Накатани.