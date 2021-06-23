В Украине центры массовой вакцинации населения от коронавируса должны появиться в каждом районном центре. Однако на сегодняшний день в шести областях страны все еще нет ни одного такого центра.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, 23 июня.

"Мы видим, какую позитивную роль играют центры массовой вакцинации, которые открываются по всей Украине. Даю поручение Министерству развития общин и территорий принять меры, чтобы такие центры появились как минимум в каждом райцентре, потому что есть области, где таких центров уже больше 10, а есть шесть областей, где такие центры вакцинации до сих пор не появились", - рассказал глава украинского правительства.

Напомним, центр вакцинации от коронавируса в Киеве, созданный на базе Международного выставочного центра (МВЦ), будет работать на протяжении четырех дней.

Также сообщалось, что штамм коронавируса "Дельта" может распространяться по Украине быстрее других стран из-за низкого уровня вакцинации.

Между тем, в Минздраве рассказали украинцам, что переболевшие COVID-19 тоже должны пройти полный курс вакцинации.