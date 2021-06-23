Одно из крупнейших британских СМИ, BBC, опубликовало большой материал о брачном мошенничестве в Украине. В его основу легла история британца Джеймса, у которого в Одессе выманили более 200 тысяч долларов под предлогом женитьбы на украинке.

Материал опубликован на сайте BBC News.

Журналисты в статье указывают, что Украина является одной из самых бедных стран Европы, поэтому здесь процветает индустрия знакомств, а иностранцы готовы тратить тысячи долларов за встречу с потенциальными женами. В то же время, по словам журналистов, Украина является одной из самых коррумпированных европейских стран, поэтому вернуть свои деньги жертвам мошенничества практически невозможно.

BBC пересказывает историю, которая в 2015 году произошла с 52-летним британцем. Джеймс был в Одессе с волонтерской миссией. Там он познакомился с 32-летней Ириной, которая приехала в город из Донецка. Они общались полгода, при этом женщина не знала английский. Поэтому британец платил переводчику по 150 долларов за день.

При этом отношения у пары были платоническими: Ирина утверждала, что она "не верит в секс до свадьбы". В итоге Джеймс позвал девушку замуж, а сам переехал в Одессу - потому что перевезти девушку в Великобританию из-за бюрократических процедур было сложно.

В 2017 года мужчина продал свой дом, полученные 200 тысяч долларов ему нужно было перевести в Украину. Ирина предложила скинуть деньги на счет компании якобы ее родственницы организатора свадеб Кристины, чтобы упросить процедуру. А когда деньги поступили на счет, Ирина сказала, что чтобы получить их, Джеймс должен оформить с Кристиной фиктивный брак, который якобы можно будет быстро расторгнуть.

Свадьба пары должна была состоятся через несколько дней, Ирина грозилась отменить ее, если Джеймс не согласится на ее план, не получит деньги и не купит квартиру, в которую они смогут въехать. В результате мужчина уступил и пошел на фейковую роспись.

После этого он купил квартиру. Покупкой занимались Ирина и Кристина, девушки заявили, что на недвижимость ушли все 200 тысяч, однако оказалось, что реальная стоимость квартиры - всего около 60 тысяч долларов.

Свадьбу с Ириной решили провести в запланированный срок, а расписаться позже - после развода с Кристиной. На торжество, по словам британца, пришли фиктивные гости, подставной оказалась даже женщина, которую ему представили как мать невесты. Она же угощала его напитками, после этого Джеймс попал в больницу. Но даже тогда он не понял, что стал жертвой обмана. Англичанин оплатил якобы лечение своей невесты после свадьбы еще на 12 тысяч долларов.

Открыть глаза на мошенничество англичанину помог дружелюбный украинец, который рассказал о реальных ценах в стране. Впрочем, жалуется пострадавший, полиция толком не отреагировала, что у него фактически украли 250 тысяч долларов. Обращаться пришлось к местным детективам.

Британец до сих пор не смог вернуть свои деньги - ему осталась только квартира, единственным владельцем которой после признания брака фиктивным его все же признали.

Напомним, в Киеве осужденный известный брачный аферист подкупил сотрудницу СИЗО и выудил у новых жертв еще 1,3 миллиона.

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