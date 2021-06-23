Кабмин назначил нового зама Дробовичу
В среду, 23 июня, во время заседания Кабинет министров Украины назначил победителя конкурса Ярмистого Максима Николаевича на должность первого заместителя председателя Украинского института национальной памяти, который возглавляет Антон Дробович.
Правительство Украины приняло решение уволить:
- Баздуганова Олега Сергеевича с должности первого заместителя председателя Государственного агентства рыбного хозяйства Украины;
- Глазкова Андрея Владимировича с должности первого заместителя председателя Государственной службы морского и речного транспорта Украины;
Кроме того, Кабинет министров назначил:
- Домбровского Кирилла Григорьевича первым заместителем председателя Государственного агентства развития туризма,
- победителя конкурса Ярмистого Максима Николаевича на должность первого заместителя председателя Украинского института национальной памяти.
Правительство согласовало назначение:
- Журавлева Юрия Николаевича исполняющим обязанности директора государственного предприятия "Финансирование инфраструктурных проектов",
- Шибаева Андрея Леонидовича первым заместителем председателя Херсонской областной государственной администрации.
Напомним, 9 июня Кабмин назначил шесть новых замминистров и уволил замглавы космического агентства Льва Михаила Александровича.
Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский уволил четырех уполномоченных и назначил четырех новых советников.