В среду, 23 июня, во время заседания Кабинет министров Украины назначил победителя конкурса Ярмистого Максима Николаевича на должность первого заместителя председателя Украинского института национальной памяти, который возглавляет Антон Дробович.

Правительство Украины приняло решение уволить:

Баздуганова Олега Сергеевича с должности первого заместителя председателя Государственного агентства рыбного хозяйства Украины;

Глазкова Андрея Владимировича с должности первого заместителя председателя Государственной службы морского и речного транспорта Украины;

Кроме того, Кабинет министров назначил:

Домбровского Кирилла Григорьевича первым заместителем председателя Государственного агентства развития туризма,

победителя конкурса Ярмистого Максима Николаевича на должность первого заместителя председателя Украинского института национальной памяти.

Правительство согласовало назначение:

Журавлева Юрия Николаевича исполняющим обязанности директора государственного предприятия "Финансирование инфраструктурных проектов",

Шибаева Андрея Леонидовича первым заместителем председателя Херсонской областной государственной администрации.

Напомним, 9 июня Кабмин назначил шесть новых замминистров и уволил замглавы космического агентства Льва Михаила Александровича.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский уволил четырех уполномоченных и назначил четырех новых советников.