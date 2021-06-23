В Ивано-Франковске на 62-м году жизни скончался легендарный украинский футболист Ярослав Думанский, который четыре года играл за киевское "Динамо" и в составе этой команды стал чемпионом СССР в 1981-м году и выиграл Кубок СССР в 1982-м. Причина смерти экс-игрока не указана. Об этом сообщается на сайте ФК "Динамо".

Ярослав Думанский. Фото: ФК "Динамо"

Известно, что Ярослав Думанский родился 4 августа 1959 года в городе Станиславе (ныне Ивано-Франковск). Он был сыном футболиста и тренера Мирослава Думанского. С 13 лет он начал заниматься футболом и в 1976 году провел свой первый матч в первой лиге первенства СССР по футболу.

В юности Думанский играл за команду Ивано-Франковска, потом перешел во львовские "Карпаты", где играл в первой и высшей лиге с 1977 по 1981 год. В 1979 году стал победителем первой лиги в составе "Карпат", сообщается на сайте Ассоциации футбола Ивано-Франковской области.

С 1981 года Думанский перешел в киевское "Динамо", в составе которого в чемпионатах СССР провел 60 матчей и забил 4 мяча.

В 1985 году сыграл один матч в высшей лиге за московское "Динамо", в 1986 году играл за харьковский "Металлист". С 1987 по 1990 – за ивано-франковскую команду "Прикарпатье". После завершения спортивной карьеры стал тренером в футбольной школе. Есть данные, что в последние годы подрабатывал таксистом.

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