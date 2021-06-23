Кабмин на заседании в среду, 23 июня, одобрил законопроект о внедрении в Украине электронных билетов в общественном транспорте. Документ предусматривает, что электронный билет на автомобильном и городском электрическом транспорте будет приравниваться к бумажному.

Об этом в Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Во время заседания одобрили законопроект, который утверждает форму, реквизиты и сведения, которые должен содержать е-билет. Это создаст условия для надлежащего функционирования автоматизированной системы оплаты проезда и даст возможность использовать е-билет в общественном транспорте в каждом городе", - написал Шмыгаль.

Сравнительная таблица к законопроекту об е-билете. Фото: Telegram-канал нардепа Гончаренко

Напомним, в сентябре 2020 года в Украине в продажу запустили единый электронный билет SmartTicket, который можно использовать в поездах дальнего сообщения и городском транспорте в Киеве.

Также мы писали о том, что "Укрзализныця" ввела электронные билеты на электрички и региональные поезда еще в 2018 году.