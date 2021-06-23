Министр иностранных дел Германии Хайко Маас обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном урегулирование ситуации в Украине в ходе визита американского представителя в Берлин в среду, 23 июня. Глава МИД ФРГ выразил мнение, что "нормандскому" формату "нужна новая динамика".

Об этом Маас заявил в ходе совместной с Блинкеном пресс-конференции.

"Мы говорили и об Украине, о переговорах в формате (нормандской) четверки. Никто не может быть удовлетворен статусом-кво. Минские соглашения должны быть реализованы, в "нормандском" формате нам нужна новая динамика", - сказал Маас.

"Для этого мы в настоящее время работаем над содержательными предпосылками для министерской встречи", - заявил министр, добавив, что в вопросе урегулирования конфликта "очень важно иметь поддержку США".

Это заявление проанализировал телеграм-канал "Политика страны".

"Ещё один звоночек с Запада о том, что там готовятся какие-то движения по Минским соглашениям. Зеленский, к слову, летит на встречу к Меркель 12 июля. А в конце июля у него визит в Вашингтон. То есть, в течение июля и должны проявится либо контуры договоренностей по урегулированию конфликта на Донбассе, либо станет очевидно, что ситуация по-прежнему находится в тупике", - говорится в публикации.

Напомним, в день встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве главный переговорщик Кремля по Донбассу Дмитрий Козак заявил, что Москва не исключает возможности участия Соединенных Штатов в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе.

На данный момент в "нормандском" формате участвуют Украина, Россия, Германия и Франция.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Франция и Германии ослабляют свои позиции по отношению к РФ и отметил необходимость привлечения к переговорам в "нормандском" формате США и Канады.