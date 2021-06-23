Кабмин 23 июня уже традиционно начался с темы коронавируса. Премьер-министр денис Шмыгаль отчитался, что статистика продолжает улучшаться (хотя сегодня - всплеск новых случаев), а темпы вакцинации растут.

По вакцинации премьер анонсировал возможности для компаний и предприятий. Уже с этой недели они смогут вызвать вакцинальную бригаду Минздрава, если количество желающих привиться - от 50 и больше. И призвал руководителей компаний воспользоваться этой возможностью, чтобы защитить людей и бизнес.

Также Шмыгель дал поручение Минрегиону поспособствовать увеличению числа центров вакцинации - чтобы они были в каждом райцентре. Участок для работы - немалый, так как сегодня в шести областях такие центры пока вообще не работают.

Что касается нового индийского штамма «Дельта», то премьер дал задание Минздраву проработать план по противодействию этой угрозе.

Еще одна тема, на которой остановился премьер-министр - экономика. По его словам, со второго квартала темпы экономического роста ускорились, поэтому Кабмин оставил свой головой прогноз неизменным - более 4% роста. Основным драйвером должны стать инвестиции - с лета стартует большая приватизация и рынок земли.

По нему Кабмин продолжает вносить последние изменения в подзаконные акты, в частности, прописал упорядочение реестра прав на недвижимое имущество, приоритетное право на покупку тех, кто обрабатывает землю, а также проверку всех сделок по земле.

Но самого документа в повестке дня Кабмина не было, очевидно, его внесли отдельно и общественности пока не показали. Обычно так поступают с проектами, которые затем, уже после принятия, дорабатываются. Так что, какие очередные земельные нововведения получим на выходе, станет понятно в течение нескольких дней.

"Страна" разбиралась, что еще принял Кабмин 23 июня.

Проезд по электронным билетам

Электронные билеты, которые уже не первый год обещают ввести власти для проезда на транспорте, пока остаются вне закона. Только сегодня, 23 июня, Кабмин согласовал законопроект, которым предлагается внести изменения в ряд законодательных актов относительно электронных билетов.

Теперь этот проект передадут в парламент, но пока непонятно, когда он может быть принят в целом и как измениться в процессе внесения правок.

В кабминовском варианте законопроект прописывает сам термин "электронный билет", а также вносит изменения в статью 910 Гражданского кодекса, согласно которым электронный билет, как и обычный бумажный, является основанием для договоров по перевозке пассажиров.

Форму и реквизиты электронных билетов будет утверждать Мининфраструктуры.

Стоит отметить, что электронный билет - это не просто замена бумажного аналога. В профильном сообществе давно настаивают на введении электронных билетов, как как без них, по словам главы Всеукраинской ассоциации пассажирских перевозчиков Игоря Житинского, невозможно проконтролировать - сколько же пассажиров в реальности перевозит городской общественный транспорт. А это в свою очередь дает повод для манипуляций - коммунальщики утверждают, что пассажиропоток слишком низкий и поэтому стоимость проезда нужно повышать.

В случае принятия нового законопроекта положения по электронным билетам распространяться на автомобильный и городской электротранспорт.

"Смотрящие" за ядерными объектами

Министр энергетики Герман Галущенко внес на Кабмин новый законопроект, которым определяется - каким должен быть генеральный проектировщик ядерной установки, уранового объекта или объекта для радиоактивных отходов. Как указано в пояснительной записке, ранее понятие "генерального проектировщика" в отечественном законодательстве ликвидировали.

Обязанности проектировщика возлагались на различные организации. Скажем, Киевский институт "Энергопроект", Украинский НИИ "УкрНДПРИ промтехнологий" и др. Они координировали всех подрядчиков и следили за выполнением нормативки.

Но, после ликвидации статуса генпроектировщика, "недопустимо снизилось качество проектной документации, которая разрабатывается различными организациями с низкой квалификацией", - говорится в пояснительной записке.

Поэтому генеральных проектировщиков на ядерные объекты решили вернуть. Что в том числе, должно поддержать отечественные проектно-конструкторские организации. Но, скорее всего, увеличит общую смету работ на ядерных объектах.

50 тысяч штрафа за проникновение на военный объект

Правительство предлагает существенно ужесточить ответственность за несанкционированное проникновение на военные объекты.

Соотвествующий законопроект Кабмин согласовал 23 июня. Как указано в пояснительной записке, в последнее время число таких "проникновений" заметно увеличилось, что в Минобороны связывают в том числе, с подготовкой диверсий.

Но, если диверсия будет доказана, виновному грозит тюремный срок до 15 лет. А вот за "обычное" проникновение, безо всякого злого умысла, никакой отвественности не предусмотрено. Что и решили исправить.

В новом проекте предлагается дать полномочия Нацполиции составлять протоколы об административных правонарушениях в случае несанкционированного проникновения на военные объекты, а судам (городским, районным) - рассматривать такие дела.

Также прописана ответственность - штрафы от 500 до 3000 необлагаемых налогом минимумов, то есть, от 8,5 тысяч до 51 тысячи гривен.

По стандартам НАТО, куда нас не берут

Кабмин согласовал Стратегический оборонный бюллетень, прописанный в указе президента. В этом документе определяются основные направления реализации военной политики Украины, а также перспективная модель вооруженных сил, цели для оборонки до 2025 года.

На основе этого бюллетеня будут разрабатываться разного рода военные программы, госзаказ на производство и закупку военное техники и пр.

Бюллетень разрабатывался специалистами Минобороны, Генштаба ВС, а также привлеченными экспертами НАТО.

Сам документ достаточно обширный. В нем выделено несколько блоков.

К примеру, среди основных направлений реализации военной политики Украины указано, что первоочередными являются сдерживание вооруженной агрессии РФ, восстановление суверенитета и территориальной целостности страны, построение системы эффективной мобилизации и управления оборонными ресурсами, внедрение лучших практик НАТО, участие в совместных операциях с дальнейшей интеграцией в Альянс (хотя уже понятно, что НАТО для Украины пока закрыто).

Что касается армейской модели, то тут прописана модульная организация войск - штабы оперативного и тактического уровней будут иметь возможность действовать самостоятельно, также можно будет оперативно менять "модули". Стратегическая цель — мобильность войск, автономность боевых подразделений, "непредсказуемость и асимметричность действий, что будет нивелировать превосходство противника".

Военные действия планируется вести в всех возможных плоскостях - не только на суше, море и в воздухе, но и в информационном и кибер-пространстве.

Также указано, что армия будет строится по модели НАТО. При этом указано, что численность армии будет определяться с учетом военной конъюнктуры и финансово-экономических возможностей государства.

При этом о переходе на полностью контрактную армию не говорится. Указано, что нужно воспитывать молодежь в патриотическом ключе, готовя к службе в армии, так что призыв, скорее всего, сохраниться.

По стратегии военных действий планируется сделать ставку на "дистанционное бесконтактное влияние" для чего армии обещают высокоточное современное вооружение и роботизированные системы. В приоритете до 2025 года также противотанковые, артиллерийские системы, беспилотные авиакомплексы, средства радиоэлектронной борьбы. Оснащение комплексами ПВО, боевыми самолетами и кораблями будет проводиться по инвестиционным проектам под госгарантии, а также в рамках международной помощи. Боевые самолеты, вертолеты, корабли, ракетное вооружение и противокорабельные ракетные комплексы названы приоритетом до 2030 года.

На принципах НАТО собираются строить также армейскую логистику, медицину, систему подготовки военнослужащих и т.д.

Будут искать индийский штамм

Кабмин своим постановлением расширил список товаров, которые могут ввозиться в Украину в льготном режиме (без НДС). В перечень попало лабораторное оборудование, в частности, секвенатор нуклеиновых кислот. Как указано в пояснительной записке, он позволит определять молекулярные субтипы коронавируса в образцах, полученных от больных ковидом.

Другими словами, лаборатории смогут оперативно определять штаммы коронавируса, которые "гуляют" по стране.

Напомним: сейчас с этим проблемы. Скажем, не так давно Украина направила 500 образцов в лондонскую лабораторию - чтобы проверить, нет ли среди них индийского штамма "Дельта".

План для инвестнянь и планка для инвесторов

Правительство утвердило Порядок взаимодействия уполномоченного учреждения из заявителями, инвесторами со значительными инвестициями, госорганами, органами местной власти по вопросам реализации инвестиционных проектов. Проще говоря, прописали как будут работать инвестняни.

В частности, указано, что уполномоченный орган может подписывать меморандумы с инвесторами. Договора и контракты могут быть конфиденциальными, то есть, об их содержании широкая общественность не узнает.

На инвестнянь будет работать ряд министерств и ведомств. Скажем, МИД станет сообщать о потенциальных заявителях, готовых вкладывать деньги в Украину. Местные администрации должны каждые полгода подавать информацию об инвесторах, а также земле, которую можно передать им в аренду - под инвестиционные проекты.

"Инвестняни" могут запрашивать землю под аренду инвесторам, в том числе, речь идет о земле коммунальной собственности, которую только недавно передали под контроль местным общинам. Интересно, что под инвестора с большими деньгами могут даже менять ставки земельного налога и арендную плату - снижать размер или вовсе отменять земельный налог. Под больших инвесторов также могут потребовать от местных властей построить за свои деньги инфраструктуру, скажем, дорогу.

Что касается работы инвестнянь с самими инвесторами, то тут - "полный пакет": от организации разного рода встреч до поиска объектов, земли, "решение вопросов", которые могут возникнуть в ходе реализации проектов и пр.

Также отдельным постановлением Кабмин прописал требования к заявителю, то есть, инвестору. Главное - наличие необходимого финансового ресурса, что должно подтверждаться документами (их будут подавать в Минэкономики).

Инвестор должен будет подавать следующие документы: перечень юрлиц, акционеров, связанных компаний и бенефициаров, копию аудиторского отчета, письмо-подтверждение от банка о готовности предоставить инвестору финансирование, выписку из банка о наличии средств и т.д. Инвестор должен иметь собственного капитала не менее 20% от стоимости проекта, такого же размера должен быть чистый операционный поток (доступные денежные средства).

Также инвесторов будут проверять на финансовую независимость по специальной формуле (собственный капитал разделить на итоговый баланс). Коэффициент должен составлять не менее 0,2.

Еще одна формула - для проверки коэффициента финансовой стабильности (собственный капитал разделить на сумму долгосрочных обязательств и поточных обязательств). Такой коэффициент должен быть не меньше 0,3.

Отдельный список требований - к кредитующему банку. Для банков -резидентов главное - 75% уставного капитала в госсобственности. То есть, кредитовать большие инвестпроекты, которые могут расчитывать на разного рода "плюшки" от государства, будут исключительно госбанки. Рейтинг банка -кредитора должен быть не ниже, чем АА по украинской шкале.

Для иностранного банка - нужен рейтинг не ниже ВВВ (по рейтингу Fitch) или Ваа2 (по рейтингу Moodys). Не будут считать надежными банки, к которым применены санкции (или к связанным лицам), нарушившие требование НБУ по капиталу за последние 12 месяцев и пр.

"Пакет" для набсоветов ПТУ - постель в поезде и траты на бензин

Для членов набсоветов учебных заведений профессионального образования(колледжи, училища) государственной и коммунальной формы собственности прописали компенсационный пакет.

Деньги под него должны закладываться в бюджет учебных заведений, в специальный фонд.

В компенсационный пакет, в частности, входит:

Проезд ж/д или междугородным автомобильным транспортом (кроме такси) из населенного пункта, где проживает член набсовета, до учебного заведения и в обратном направлении

Проживание в отеле и питание на время проведения заседания набсовета (если само учебное заведение не может предоставить жилье и питание на своей территории).

Расходы на постельные принадлежности в поезде

Также могут компенсировать проезд на собственном авто или такси, но только по нормам расхода топлива на километр пути

Проживание в отеле и питание будут компенсировать не более чем на 10 дней в году.

Компенсации скромные, и, понятно, не идут ни в какое сравнение с расходами на содержание набсоветов в госкомпаниях.

Сезон большого электричества

Кабмин внес изменения в порядок проведения электронный аукционов по продаже электроэнергии по двухсторонним договорам. Речь идет о "зеленой" электроэнергии, которая поставляется для крупных покупателей, в частности, предприятий.

Как указано в пояснительной записке, сейчас Гарантированный покупатель реализует порядка 30% "зеленой" электроэнергии. Средневзвешенная цена в 2021 году составляет 1429 гривен за мегаватт. Но действующим законодательством Гарантированный покупатель ограничен в сроках поставки электроэнергии, что накапливает небалансы и вгоняет его в убытки.

На этот год с июля по декабрь для Гарантированного покупателя запланировано к продаже 40% всех "зеленой" электроэнергии (а ее произведут почти 7,9 млн мегаватт -часов. Что позволит ему получить порядка 4,5 млрд гривен. Причем, если не будет продажи электроэнергии, как «небаланса» (или «лишних» объемов), то заработок Гарантированного покупателя вырастет почти на 3 млрд.

Для этого Гарантированному покупателю разрешили самому определять сроки поставок электроэнергии (но не более 12 месяцев). Сами аукционы могут проходить в онлайн-режиме.

Еще одно изменение - государственным и коммунальным предприятиям (не менее 50% доли государства или местной общины и уставном капитале) разрешили продавать электроэнергию по двухсторонним договорам на электронных аукционах.

А так как участников аукционов теперь станет больше, решили увеличить количество членов аукционного комитета - чтобы избежать ситуации равного распределения голосов.

Изменение в торгах электроэнергией поясняются просто - летом ожидается профицит электроэнергии (особенно произведенной из альтернативных источников) и снижение цен на нее, поэтому хотят увеличить число участников аукционов и застраховать от убытков Гарантированного покупателя.

Деньги на спортивные площадки

Государство профинансирует закупку мультифункциональных спортивных площадок. Кабмин дополнил перечень инфраструктурных проектов, под которые может предоставляться бюджетная субвенция, такими площадками.

Правда, на покупку таких площадок должны будут сброситься и местные власти - вложить не менее 10% от стоимости.

Премии для общественников и национал-патриотов

Кабмин согласовал 20 премий по 50 тысяч гривен каждая за особые достижения молодежи в развитии Украины Премия выплачивается за прошлый год.

В списке претендентов - в основном, представители общественных организаций. К примеру, юрист общественной организации «Минзмин» Анастасия Апетик, представитель общественной организации "Благотворительный Фонд родини Боглдана Гаврилишина" Светлана Назарук, глава ГО "Новая Дружковка" Сергей Пронкин. Им премии присуждаются за правозащитную деятельность, борьбу с коррупцией, развитие местного самоуправления.

Также в списке есть представители различных националистических организаций, которым по 50 тысяч заплатят за «национально-патриотическое воспитание граждан, развитие волонтерского движения», а также развитие военных формирований.

Так, премии дадут главе Житомирского подразделения "Пласта" Игорю Макарчуку, главе ГО "Молодежный Национальный Конгресс- Тернополь" Василию Панькевичу, волонтеру Hub Volunteer Service Илье Полтавцу из Одессы и др. Полный список лауреатов можно посмотреть здесь.

Выросло финансирование и количество правонарушений. Что изменилось в армии

Кабмин одобрил ежегодный отчет о деятельности в сфере безопасности и обороны за 2020 год.

Документ объемный - более чем на 60 страниц. В нем дается основной расклад по затратам на обронку за прошлый год.

Хотя в законе о нацбезопаности указано, что на оборонку должно выделяться из бюджета не менее 5% ВВП, в 2020 году финансирование было больше - 5,45% ВВП. С учетом всех источников финансирования (в том числе, с резервного и коронавирусного фондов) фактически на оборонку в прошлом году потратили 5,9% ВВП, что на 14,3% больше, чем в 2019 году.

Финансирование шло своевременно и в полном объеме. Всего профинансировано расходы на сумму 230,2 млрд гривен. При этом остались неизрасходованный средства в размере около 2 млрд, в частности, по линии Минобороны - около 1,3 млрд, Минэкономики (по программам развития ОПК) - 211,6 млн, Администрации госсвязи - 121,1 млн и др.

Впрочем, денег все равно не хватило и на 1 января 2021 года образовалась дебиторская задолженность в размере почти 14,8 млрд, что на 4,8 млрд больше, чем на аналогичную дату 2019 года. Причина — авансирование предприятий - производителей продукции оборонного назначения.

В документе снова красной нитью проходить тема НАТО. Указано, что стратегическая цель оборонки - переход на принципы и стандарты Альянса. И перечисляется, что для этого уже сделано (разработана Стратегия военной безопасности, Порядок организации оборонного планирования, проведен эксперимент по системе логистического обеспечения по принципам НАТО и др).

Что касается численных показателей Вооруженных сил, то на начало этого года в армии насчитывалось более 257 тысяч человек, в том числе, свыше 54 тысяч офицеров, 146 тысяч сержантов и солдатов, 11 тысяч курсантов, 46 тысяч других работников.

За прошлый год было поставлено более 3,3 млн единиц продукции оборонного назначения. При этом ВС укомплектованы вооружением на 87,3%. Основной проблемой является недостаток производственных мощностей по оборонке, - говорится в отчете.

По материальным резервам в армии дела еще хуже. Заложено за прошлый год 30 тысяч комплектов, что позволило повысить уровень резервов до 18,7%. Гл уровень восстановления неприкасаемых запасов, определенный Госпрограммой, не выполнен, - констатируется в отчете.

Еще одна проблема - в армии стало больше правонарушений. Их число, в сравнении с 2019 годом, увеличилось на 6%, почти до 4,7 тысяч случаев.

Выросло количество правонарушений, связанных с ДТП и эксплуатацией техники (на 23,6%) и уголовных нарушений по неуставным взаимоотношениям и избиению подчиненных (на 19,7%, по сравнению с 2019 годом).