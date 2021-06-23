В рамках подписанного соглашения китайская фармкомпания Sinovac поставит в Украину еще 5,325 млн доз вакцины Coronavac от Covid-19. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас сегодня по Sinovac есть подписанные обязательства и планируется, что еще 5,325 млн доз вакцины будут закуплены Crown Agents", - сообщил Кузин в среду во время онлайн дискуссии "Почему украинцы не хотят вакцинироваться".

По его словам, дополнительные поставки вакцины Coronavac ожидаются уже в июле. А суммарно во втором месяце лета Украина получит 7,7 млн доз вакцин.

"Мы ожидаем, что полностью эти объемы должны прийти в Украину в течение июля", - сказал он.

Также Кузин сообщил, что из-за значительного объема законтрактованных поставок в настоящее время изучается вопрос отсрочки поставок некоторых вакцины, в частности китайской Coronavac, которая закупается по новому контракту британским закупочным агентством Crown Agents.

"Учитывая, что на июль у нас достаточно большое количество вакцины, то мы сейчас обсуждаем вопрос отсрочки, так как у этой вакцины (Coronavac - Ред.) хороший срок годности", - сказал он.

Комментируя возможности закупки однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson, Кузин отметил, что ведутся переговоры, но что, к сожалению, это одна из тех вакцин, которые производятся в наименьшем количестве в мире и из-за нехватки производственных мощностей невозможно говорить о конкретных сроках поставки вакцин Johnson & Johnson в Украину.

Напомним, Центр вакцинации от коронавируса в Киеве, созданный на базе Международного выставочного центра (МВЦ), будет работать на протяжении четырех дней - в четверг, пятницу, субботу и воскресенье, с 24 по 27 июня с 10:00 до 17:30.

Ранее "Страна" писала о том, что жители Закарпатья с июля смогут бесплатно вакцинироваться от коронавируса в Венгрии.

Также мы сообщали, что штамм коронавируса "Дельта" может распространяться по Украине быстрее других стран из-за низкого процента вакцинации.