Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что полицейские массово пишут заявления об увольнении. Причиной, по его мнению, являются низкие зарплаты - в среднем патрульные получают по 13,5 тысяч гривен.

Об этом Геращенко заявил на пресс-конференции.

"Они могут приехать, например, на вызов о семейной ссоре, например. Как это было месяц назад в Чернигове. А там мужчина, который бил свою жену, накинулся с топором на патрульных. И патрульные открывают огонь, убивают человека на законных основаниях. Но у них стресс, они убили человека, защищаясь, а получают всего 13,5 тысяч гривен", - заявил Геращенко.

По словам замминистра, патрульные ежедневно рискуют своими жизнями и получают за это всего лишь 13,5 тыс.грн. При этом Геращенко заявил, что в других ведомствах, созданных за последние 7 лет - НАБУ, САП и ГБР - зарплаты в 4-5 раз выше. Госбюро расследований, к примеру, объявило конкурс на должности с зарплатой в 60 тысяч, поэтому полицейские стремятся перейти на работу туда.

Напомним, зимой министр внутренних дел Арсен Аваков возмутился, что зарплата сотрудников БЭБ в три раза больше, чем у полицейских.

Также мы писали о том, что в 2020 году годовая зарплата самого Авакова по основному месту работы составила 692 тыс. грн, или 57 690 грн ежемесячно.