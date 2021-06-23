Народные депутаты из пропрезидентской фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №5667, который предусматривает запрет судам приостанавливать действие санкций, введенных Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов деятельности Совета национальной безопасности и обороны Украины" внесен в парламент 16 июня и на данный момент рассматривается в комитете Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Согласно пояснительной записке, депутаты предлагают "нормировать, что обжалование в суде решений, принятых Советом национальной безопасности и обороны Украины согласно Закону Украины "О санкциях", не останавливает применения предусмотренных ими санкций",

Также законопроект предусматривает, что меры обеспечения иска, которые применяет суд, "не могут останавливать действия специальных экономических и других ограничительных мер, применяемых решениями Совета национальной безопасности и обороны Украины".

Инициаторами законопроекта стали в частности представитель президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном суде Украины Федор Вениславский и другие нардепы от "Слуги народа" - Евгения Кравчук, Марьяна Безуглая, Галина Третьякова, Андрей Мотовиловец, Владлен Неклюдов, Елена Шуляк, Михаил Лаба, Валерий Стернийчук, Анатолий Костюх, Павел Фролов, Марина Никитина, Игорь Кривошеев, Игорь Негулевский, Александр Федиенко, Ростислав Тистык.

Напомним, украинские политики и бизнесмены, которые уже попали под санкции СНБО, предпринимают попытки обжаловать введенные в отношении них ограничения в судебном порядке. В частности, речь идет о харьковском бизнесмене Павле Фуксе, который связал введение против него санкций с "местью" секретаря СНБО Алексея Данилова.

Ранее мы писали, что последнее заседание по рассмотрению иска главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука касательно обжалования введенных против него санкций завершилось самоотводом судьи.

В свою очередь одесский бизнесмен Вадим Альперин, который также попал под санкции СНБО, недавно подал иск в Верховный суд против президента Владимира Зеленского с требованием вернуть ему украинское гражданство.