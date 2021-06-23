В Российской Федерации продолжает ухудшатся ситуация с распространением коронавируса - за последние сутки выявлено 17 594 случая заражения. Умерли за 24 часа 548 пациентов с Covid-19, это является максимальным показателем с февраля.

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба РФ.

Днем ранее в РФ было зафиксировано 546 смертей пациентов с коронавирусом, всего в России умерло 130 895 пациентов с Covid-19. Выздоровели за все время пандемии 4,9 млн россиян, из них 12 660 - за последние сутки.

В Москве за сутки выявили 6 534 новых случаев коронавируса и 88 смертей пациентов с Covid-19, это стало рекордным показателем смертности за период с середины января.

Обновил антирекорд и Санкт-Петербург - за сутки умерло 93 человека с коронавирусом. Заразилось в мегаполисе за сутки 1092 горожанина. Оба города находятся в лидерах по уровню заболеваемости в России.

Напомним, в Россию проник штамм коронавируса "Дельта".

В связи с резким ростом заболеваемости в Москве ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Вслед за столицей в других российских регионах также заговорили о необходимости принудительной вакцинации.

Также сообщалось, что с 28 июня в Москве запретят пускать в рестораны людей, которые не переболели Covid-19 или не вакцинировались.