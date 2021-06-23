"ДНР" не намерена отменять смертную казнь на подконтрольной ей территории Донецкой области, несмотря на то, что на такой вид наказания на территории Российской Федерации введен мораторий.

Об этом телеграм-каналу "Донбасс решает" заявила "депутат Народного Совета ДНР", "председатель комитета по уголовному и административному законодательству" Елена Шишкина.

"Очень тяжело сидеть и рассуждать о том, нужна она или не нужна (смертная казнь - Ред.), когда в твою семью не пришла беда, когда не твои близкие и не ты потерпевшие по уголовному делу, когда ты не видел вот тех ужасов, которые творят украинские вооруженные формирования на территории нашей "республики". Пока существует вооруженная агрессия, пока существует военное время, пока у нас есть высокая общественная опасность преступлений против большого количества населения, а этом все жители "ДНР"... Мое личное мнение как человека - да, смертная казнь нужна. Вопрос отмены смертной казни не рассматривается", - говорит Шишкина.

Смертная казнь в Российской Федерации согласно Конституции не может применяться с 16 апреля 1997 года, то есть наказание в виде смертной казни не должно ни назначаться, ни исполняться.

Напомним, недавно в неподконтрольном Киеву городе Чистяково (Торез) Донецкой области мужчина взорвал в квартире гранату, в результате чего погиб его сын. Ему грозит смертная казнь.

Такой приговор в 2018 году "Верховный суд ДНР" вынес в отношении члена организации "Казачий союз "Область Войска Донского", который, по версии "следствия", занимался жестокими грабежами в период с 2014 по 2015 год.