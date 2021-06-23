В "ДНР" не хотят вводить мораторий на смертную казнь, несмотря на пример России
"ДНР" не намерена отменять смертную казнь на подконтрольной ей территории Донецкой области, несмотря на то, что на такой вид наказания на территории Российской Федерации введен мораторий.
Об этом телеграм-каналу "Донбасс решает" заявила "депутат Народного Совета ДНР", "председатель комитета по уголовному и административному законодательству" Елена Шишкина.
"Очень тяжело сидеть и рассуждать о том, нужна она или не нужна (смертная казнь - Ред.), когда в твою семью не пришла беда, когда не твои близкие и не ты потерпевшие по уголовному делу, когда ты не видел вот тех ужасов, которые творят украинские вооруженные формирования на территории нашей "республики". Пока существует вооруженная агрессия, пока существует военное время, пока у нас есть высокая общественная опасность преступлений против большого количества населения, а этом все жители "ДНР"... Мое личное мнение как человека - да, смертная казнь нужна. Вопрос отмены смертной казни не рассматривается", - говорит Шишкина.
Смертная казнь в Российской Федерации согласно Конституции не может применяться с 16 апреля 1997 года, то есть наказание в виде смертной казни не должно ни назначаться, ни исполняться.
Напомним, недавно в неподконтрольном Киеву городе Чистяково (Торез) Донецкой области мужчина взорвал в квартире гранату, в результате чего погиб его сын. Ему грозит смертная казнь.
Такой приговор в 2018 году "Верховный суд ДНР" вынес в отношении члена организации "Казачий союз "Область Войска Донского", который, по версии "следствия", занимался жестокими грабежами в период с 2014 по 2015 год.