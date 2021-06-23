"Миротворец" больше не будет доказательной базой. Фото: Flickr

Скандальный сайт "Миротворец", который из-за незаконного использования личных данных сотен людей призвал закрыть Европарламент, не может являться доказательной базой для украинских судов.

Об этом сообщил журналист Алексей Романов на своей странице в Facebook в среду, 23 июня.

"Доводы … о том, что размещённая на сайте "Миротворец" информация … официально не подтверждает информацию …, поскольку этот интернет-сайт не является официальным интернет-ресурсом уполномоченных правоохранительных органов, где размещена проверенная информация в отношении конкретных лиц, а потому не может быть признана надлежащим и допустимым доказательством по делу", - написал Романов, цитируя выписку из Единого госреестра судебных решений.

Данное решение было вынесено в херсонском суде по делу, в котором мужчина хотел выписать из квартиры собственного сына. В качестве доказательства его непроживания он привел скриншот с "Миротворца" о том, что сын участвует в "незаконных вооружённых формирований". Однако в суде не приняли такие доказательства.

Миротворец больше не будет доказательной базой. Скриншот из фейсбука Алексея Романова

Миротворец больше не будет доказательной базой. Скриншот из фейсбука Алексея Романова

Напомним, "Миротворец" был создан в 2014 году и с тех пор регулярно публикует личные данные людей, которых он обвиняет в работе на Россию и "ДНР/ЛНР". В тоже время, зачастую туда попадают люди, которые оппонируют власти или выступают с антинационалистических позиций.

В 2016 году сайт опубликовал личные данные украинских и зарубежных журналистов, которые имели аккредитацию в так называемых "ДНР/ЛНР". После этого европейские структуры требовали закрыть сайт, но он продолжил свою работу.

Также сообщалось, что НБУ исключил "Миротворец" из перечня сайтов, по которым банки должны проверять украинцев.

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